勇士老闆認了「交易巴特勒有風險」　豪語：他值得每一分錢

▲巴特勒加盟勇士後助隊重返競爭行列，老闆拉卡柏高喊「他值得每一分錢」。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士季中送走前冠軍主力威金斯（Andrew Wiggins），換回「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），外界曾質疑這樁交易風險極高，如今金州挺進西區準決賽，老闆拉卡柏（Joe Lacob）鬆口承認，當時對巴特勒確實有些顧慮，「但人生本來就得冒風險，而他值得每一分錢。」

巴特勒是透過一筆多方交易自熱火來到灣區，勇士付出的代價包括人氣球星威金斯。巴特勒當時才剛因向熱火請求交易、並遭球隊處分而鬧得沸沸揚揚，甚至一度傳出不想加盟金州，也不願提前續約，讓外界對這筆操作抱持懷疑態度。

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但最終巴特勒在灣區徹底重生，找回了打球的樂趣。他不僅融入體系，對火箭的系列賽場均能貢獻18.3分、6籃板、4.8助攻，幫助勇士闖進第2輪，將對決他曾短暫效力過的灰狼。他在勇士出賽的37場比賽（含季後賽），球隊贏了27場，成為攻防兩端的關鍵人物。

▲勇士季中送走威金斯換來巴特勒，當時被外界視為高風險操作。（圖／達志影像／美聯社）

勇士老闆拉卡柏接受《The Athletic》專訪時直言，「我們當時確實對巴特勒有些顧慮。但你做出分析、做出選擇，是的，這是一場小小的賭注。但人生本來就得冒風險，而他值得每一分錢。這是我唯一想說的，他太棒了。」

勇士原本在交易前是支樂透區球隊，在巴特勒加盟後迅速重返競爭行列，拉卡柏笑說，「有時候你押對寶，我只能這麼說。」

▲巴特勒季後賽首輪場均18.3分、6籃板、4.8助攻，融入灣區體系再展全明星身手。（圖／達志影像／美聯社）

對於接下來的挑戰，拉卡柏語氣堅定表示，「擊敗火箭的確不錯，但我們還有12場勝利要拿，這是我現在唯一關心的事。」

這筆交易如果能幫勇士拿下近11季的第5冠，很可能被載入NBA史上最佳交易截止日前操作之一。