68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

▲SGA空砍33分，雷霆錯失主場開門紅。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季豪取聯盟最佳68勝的西區龍頭雷霆，在準決賽G1主場最多領先14分，最後卻遭金塊準絕殺，成為近10年來，首支在最後幾分鐘仍領先至少9分卻輸球的季後賽隊伍，對此陣中王牌吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）認為這場敗仗仍有收穫，「我們會看到自己是什麼料，能扛多大壓力。」

「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大在比賽剩下4分31秒投進三分，讓雷霆最後一次將領先擴大到雙位數，但金塊接下來打出一波19比6的反攻。約基奇（Nikola Jokic）在那段時間包辦11分，保住丹佛的贏球希望。吉爾吉斯-亞歷山大在終場前11秒灌籃得手，個人得分來到33分，也是雷霆最後3分鐘唯一的進球。

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接下來榜眼長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩罰盡失，金塊快攻由衛斯布魯克（Russell Westbrook）助攻戈登（Aaron Gordon）轟進致勝三分彈，出人意料地帶走勝利。

▲雷霆榜眼長人霍姆葛倫關鍵兩罰不進，給了金塊逆轉的絕佳機會。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆成為近10年首支在最後幾分鐘仍領先至少9分卻輸球的季後賽球隊，面對這場殘酷的失利，「SGA」保持淡定，「這應該會很有趣，我們會看到自己是什麼料，能扛多大壓力。沒有人以為這一路會順風順水，人生的旅程從來不是這樣，我們也很清楚。」

「SGA」坦言，這場比賽是個意外的挫折，「沒有人想輸球，尤其是那樣的方式，但這就是人生的一部分，重點是——你跌倒後怎麼站起來。」

雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）也點出攻防兩端的問題，「我可以在組織進攻上做得更好，幫球隊找到更好的出手機會。在防守端，我們有些犯規讓對手罰球，卻沒消耗時間，這明顯幫助了他們追回比數。這場比賽是兩端的問題，是所有人一起的問題。我們要更好地執行戰術，我要執教得更好，他們也要執行得更好，第2戰我們要成為一支更強的球隊。」

▲雷霆遭到逆轉，一哥吉爾吉斯-亞歷山大強調，重點是跌倒後怎麼站起來。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆最後15秒領先3分時採用「戰術性犯規」策略，但成效不彰。卡魯索（Alex Caruso）在「SGA」連得4分後，兩次快速犯規只消耗了1.9秒，反倒給了金塊更多時間追平比分。

「我當時應該再拖一下時間，這部分我必須做得更好，」卡魯索說，他全場貢獻20分、6助攻、5抄截與2阻攻，「這可能是我對自己最不滿的一個片段……但比賽不是在最後15秒輸掉的，我們在那之前有太多贏球機會沒把握。」