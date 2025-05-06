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雷霆太快故意犯規？主帥稱非輸球主因　美媒讚「衛少超聰明」

記者游郁香／綜合報導

雷霆在西區準決賽G1遭戲劇性逆轉，在最後時刻領先3分之下，多次使用「故意犯規」戰術，結果對手都把握住罰球，反倒自家長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）罰丟關鍵兩罰，最終被準絕殺；對此主帥戴格諾特（Mark Daigneault）表示，那是球隊慣用的戰術，他不認為那是輸球的主因。

▲▼雷霆榜眼長人霍姆葛倫關鍵兩罰不進，給了金塊逆展的絕佳機會。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆榜眼長人霍姆葛倫關鍵兩罰不進，給了金塊逆展的絕佳機會。（圖／達志影像／美聯社）

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NBA本季龍頭雷霆在西區準決賽G1從首節最後1分40秒一路領先，直到最後3.1秒才遭超前，隨隊記者洛倫茲（Joel Lorenzi）直言，「 對休息超過一周的雷霆來說，以這種方式輸掉G1實在太殘酷了，這場比賽根本沒理由輸。」

在金塊末節最後時刻逼近比分之下，保有3分領先的雷霆選擇使用「故意犯規」戰術，讓對手站上罰球線，不給他們出手三分的機會，丹佛同樣祭出犯規戰術凍結時間，在終場前10.1秒，戈登（Aaron Gordon）兩罰俱中後，金塊僅落後2分，隨後雷霆年輕長人霍姆葛倫卻兩罰落空。

▲▼金塊戈登絕殺西區霸主雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈登終場前轟進致勝三分，再次扮演逆轉英雄。（圖／達志影像／美聯社）

首輪曾有致勝暴扣的戈登，隨後在另一端投進準絕殺三分，結束這場令人難以置信的比賽。雷霆本場一度領先達14分，大部分時間掌控了局面，卻在最後3分鐘徹底崩盤。

談到比賽末段在「還有時間」的情況下對金塊採取故意犯規戰術，雷霆主帥戴格諾特解釋，「基本上，這就是我們一貫的做法——在領先3分時選擇犯規。我認為我們執行得還不錯……這戰術過去對我們來說效果很好。」他強調，「我不認為這是我們輸掉比賽的原因。」

《AZSports》記者奧爾森（Kellan Olson）指出，在還有很多時間時就選擇「領先3分時犯規」是可行的，但前提是陣中要有穩定的罰球手，太陽在威廉斯（Monty Williams）執教時常這麼做，因為他們有保羅（Chris Paul）和布克（Devin Booker），但霍姆葛倫罰球命中率僅75%，「這樣的球員來執行這戰術，就可能撐不住。」

▲▼金塊約基奇、衛斯布魯克、布勞恩；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、卡盧索。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊老將衛斯布魯克最後時刻的判斷正確，送出致勝助攻。（圖／達志影像／美聯社）

奧爾森誇讚金塊主力最後時刻的判斷能力，「當布勞恩（Christian Braun）搶下籃板時，雷霆有4名球員還在罰球線附近或禁區內。他迅速判斷情勢，傳給衛斯布魯克（Russell Westbrook），而衛少更聰明，第一時間就把球傳出去，因為霍姆葛倫當時還卡在禁區深處。」

「雷霆最後那次發球也完全是驚慌失措，在剩不到3秒的情況下竟然在那麼遠的位置急著發球。可以說……這就是季後賽經驗差距顯現的時刻。」奧爾森繼續說道。

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大金塊約基奇戈登衛斯布魯克霍姆格倫

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