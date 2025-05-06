雷霆太快故意犯規？主帥稱非輸球主因　美媒讚「衛少超聰明」

Thunder had four guys at the FT line or in as Braun got the rebound. Great read by him to kick it to Russ and an even better pass by Russ to get rid of it right away with Chet so deep in the paint. https://t.co/VT41661tC5 — Kellan Olson (@KellanOlson) May 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

雷霆在西區準決賽G1遭戲劇性逆轉，在最後時刻領先3分之下，多次使用「故意犯規」戰術，結果對手都把握住罰球，反倒自家長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）罰丟關鍵兩罰，最終被準絕殺；對此主帥戴格諾特（Mark Daigneault）表示，那是球隊慣用的戰術，他不認為那是輸球的主因。

▲雷霆榜眼長人霍姆葛倫關鍵兩罰不進，給了金塊逆展的絕佳機會。（圖／達志影像／美聯社）

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NBA本季龍頭雷霆在西區準決賽G1從首節最後1分40秒一路領先，直到最後3.1秒才遭超前，隨隊記者洛倫茲（Joel Lorenzi）直言，「 對休息超過一周的雷霆來說，以這種方式輸掉G1實在太殘酷了，這場比賽根本沒理由輸。」

在金塊末節最後時刻逼近比分之下，保有3分領先的雷霆選擇使用「故意犯規」戰術，讓對手站上罰球線，不給他們出手三分的機會，丹佛同樣祭出犯規戰術凍結時間，在終場前10.1秒，戈登（Aaron Gordon）兩罰俱中後，金塊僅落後2分，隨後雷霆年輕長人霍姆葛倫卻兩罰落空。

▲戈登終場前轟進致勝三分，再次扮演逆轉英雄。（圖／達志影像／美聯社）

首輪曾有致勝暴扣的戈登，隨後在另一端投進準絕殺三分，結束這場令人難以置信的比賽。雷霆本場一度領先達14分，大部分時間掌控了局面，卻在最後3分鐘徹底崩盤。

談到比賽末段在「還有時間」的情況下對金塊採取故意犯規戰術，雷霆主帥戴格諾特解釋，「基本上，這就是我們一貫的做法——在領先3分時選擇犯規。我認為我們執行得還不錯……這戰術過去對我們來說效果很好。」他強調，「我不認為這是我們輸掉比賽的原因。」

《AZSports》記者奧爾森（Kellan Olson）指出，在還有很多時間時就選擇「領先3分時犯規」是可行的，但前提是陣中要有穩定的罰球手，太陽在威廉斯（Monty Williams）執教時常這麼做，因為他們有保羅（Chris Paul）和布克（Devin Booker），但霍姆葛倫罰球命中率僅75%，「這樣的球員來執行這戰術，就可能撐不住。」

▲金塊老將衛斯布魯克最後時刻的判斷正確，送出致勝助攻。（圖／達志影像／美聯社）

奧爾森誇讚金塊主力最後時刻的判斷能力，「當布勞恩（Christian Braun）搶下籃板時，雷霆有4名球員還在罰球線附近或禁區內。他迅速判斷情勢，傳給衛斯布魯克（Russell Westbrook），而衛少更聰明，第一時間就把球傳出去，因為霍姆葛倫當時還卡在禁區深處。」

「雷霆最後那次發球也完全是驚慌失措，在剩不到3秒的情況下竟然在那麼遠的位置急著發球。可以說……這就是季後賽經驗差距顯現的時刻。」奧爾森繼續說道。