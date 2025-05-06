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教頭被趕點燃逆襲火花！教士8局爆氣怒打4分4：3逆轉洋基

記者王真魚／綜合報導

聖地牙哥教士隊在紐約洋基球場上演驚天逆轉，以4比3擊敗洋基隊，取得6連勝。儘管比賽因雨延遲兩次，教士隊仍在第8局兩出局後連得4分，完成逆轉勝。

洋基隊先發投手倫登（Carlos Rodón）表現出色，主投6又2/3局無失分，僅被擊出3支安打，送出5次三振。洋基隊在前3局取得3比0領先，包含葛里沙姆（Trent Grisham）在3局的兩分全壘打，以及6局沃普（Anthony Volpe）的高飛犧牲打。

然而，8局成為比賽轉折點。教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在一次爭議性的好球判決後被三振，隨後與希爾特（Mike Shildt）因抗議判決被驅逐出場。

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暴怒的希爾特衝上場，不僅丟了打序卡、丟了筆，甚至連眼鏡也一起扔出去——這招還真是頭一遭。這番「抗議到位」，或許也激勵了他的球隊。

▲ 小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在一次爭議性的好球判決後被三振，隨後與希爾特（Mike Shildt）因抗議判決被驅逐出場 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在一次爭議性的好球判決後被三振，隨後與希爾特（Mike Shildt）因抗議判決被驅逐出場 。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，阿瑞茲（Luis Arraez）獲得四壞球保送，形成滿壘局面。馬查多（Manny Machado）隨後擊出兩分打點的二壘安打，將比分追至2比3。柏格茲（Xander Bogaerts）擊出兩分打點的安打，助教士隊以4比3反超比分。

教士隊後援投手伯格特（Ryan Bergert）在第7局投出三上三下，獲得他大聯盟生涯的首勝。蘇亞瑞茲（Robert Suarez）在第9局送出兩次三振，成功守成，取得本季第14次救援成功，領先全聯盟。

洋基隊的牛棚在8局崩盤，威廉斯（Devin Williams）和威佛（Luke Weaver）讓教士隊逆轉比數。這場失利是洋基隊近7場比賽中的第5敗，戰績下滑至19勝16敗。

教士隊目前戰績為23勝11敗，持續在國聯西區保持領先。系列賽第二戰，教士隊將派出前洋基投手金（Michael King）先發，對決洋基施密特（Clarke Schmidt）。

關鍵字： MLB教士隊逆轉勝紐約洋基

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