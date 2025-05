戲劇逆轉！金塊戈登三分準絕殺雷霆　約基奇猛砍42分22籃板

AARON GORDON WITH THE GAME WINNER ????pic.twitter.com/6Lj4IhGZT5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 6, 2025

記者游郁香/綜合報導

本季豪取68勝的聯盟龍頭雷霆首輪4戰橫掃灰熊,等待超過1周後,今(6)日在主場面對從搶七戰脫穎而出的金塊,奧克拉荷馬幾乎一路領先,卻在末節遭到戲劇性逆轉,榜眼長人霍姆格倫(Chet Holmgren)投丟關鍵兩罰後,金塊扣將戈登(Aaron Gordon)最後3.6秒砍進準絕殺三分,率隊以121比119帶走系列賽首勝。

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER ???? pic.twitter.com/fxV2ReRPZA — NBA (@NBA) May 6, 2025

雷霆自4月27日淘汰曼菲斯後就一路休兵至今,以逸待勞等待西區準決賽對手出爐,另一邊的金塊則與快艇廝殺了7戰,隨即馬不停蹄趕到奧克拉荷馬。作客的丹佛上半場團隊狀態不甚理想,命中率跌破4成,三分15投僅2中,只有7次助攻卻發生多達9次失誤。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。(圖/達志影像/美聯社)

值得一提的是,金塊3屆MVP約基奇(Nikola Jokic)被鏡頭捕捉到,第2節暫停期間,在板凳席激動地指導隊友,他不僅得扛起進攻重任,連休息時都得「化身」教練,引起熱議。

An animated Nikola Jokic trying to get a message across to his team during this timeout during the Nuggets-Thunder game ????️pic.twitter.com/B1NMaaWt8K — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 6, 2025

陣容深度遠勝金塊的雷霆,上半場打完取得60比50、10分領先,丹佛第3節在約基奇帶領下展開反擊,生涯就從奧克拉荷馬發跡的衛斯布魯克(Russell Westbrook)在最後3分29秒完成三分打,並在此節終了前52.2秒砍進23呎三分彈,將分差縮小到5分。

▲金塊一哥約基奇。(圖/達志影像/美聯社)

前3節打完,約基奇已繳出24分、20籃板雙20數據,不過這對雷霆並未構成威脅,他們團隊多點開花,除了先發5人得分全部上雙,從板凳出發的「禿曼巴」卡盧索(Alex Caruso)決勝節開局也延續第3節末段的好手感,飆進個人本場第5顆三分,並與威廉斯(Jalen Williams)一起站上罰球線搶分,將分差再擴大到10分。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)也輕鬆取分,幫助奧克拉荷馬持續保持領先優勢。最後6分48秒,約基奇面對多特(Luguentz Dort)的「超黏」防守,肘擊對方頭部而領到1級惡意犯規,這已經不是金塊一哥本場首次出現「大動作」犯規,他第3節也曾大力拉扯對手而領到進攻犯規。

Nikola Jokic elbowed Luguentz Dort in the head on this play. The Joker was assessed a flagrant foul.



Good or bad call? ????pic.twitter.com/pr5w3iUBHd — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 6, 2025

金塊最後2分多鐘連續站上罰球線搶分,在最後1分20秒逼近到111比115,約基奇隨後再現「投石機」的威力,砍進一顆三分將分差縮小到1分,不過衛斯布魯克關鍵三分不進,戈登在籃下遭封阻,時間所剩無幾之下,丹佛祭出犯規戰術,將SGA送上罰球線,雙方回到3分差。

終場前12.9秒,卡盧索在約基奇身上犯規,約基奇罰進兩球,比賽僅1分差,雷霆喊出暫停。暫停過後SGA迅速在籃下灌進兩分,雷霆繼續使用犯規戰術,不讓金塊出手三分,但霍姆格倫關鍵兩罰都沒進,給了丹佛反超的絕佳機會。

AG CALLED GAME ????????



DENVER ENDS THE GAME ON A 15-4 RUN TO WIN. https://t.co/s9ikSsHFuZ pic.twitter.com/pXvKfFiz3L — NBA (@NBA) May 6, 2025

最後3.6秒,首輪曾有致勝暴扣的戈登再次挺身而出,砍進25呎準絕殺三分,幫助金塊以121比119逆轉獲勝。約基奇今日猛砍42分、22籃板、6助攻、2阻攻,戈登則拿下22分、14籃板。

▲金塊戈登絕殺西區霸主雷霆。(圖/達志影像/美聯社)