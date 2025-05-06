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戲劇逆轉！金塊戈登三分準絕殺雷霆　約基奇猛砍42分22籃板

記者游郁香／綜合報導

本季豪取68勝的聯盟龍頭雷霆首輪4戰橫掃灰熊，等待超過1周後，今（6）日在主場面對從搶七戰脫穎而出的金塊，奧克拉荷馬幾乎一路領先，卻在末節遭到戲劇性逆轉，榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）投丟關鍵兩罰後，金塊扣將戈登（Aaron Gordon）最後3.6秒砍進準絕殺三分，率隊以121比119帶走系列賽首勝。

雷霆自4月27日淘汰曼菲斯後就一路休兵至今，以逸待勞等待西區準決賽對手出爐，另一邊的金塊則與快艇廝殺了7戰，隨即馬不停蹄趕到奧克拉荷馬。作客的丹佛上半場團隊狀態不甚理想，命中率跌破4成，三分15投僅2中，只有7次助攻卻發生多達9次失誤。

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▲▼金塊約基奇、衛斯布魯克、布勞恩；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、卡盧索。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）被鏡頭捕捉到，第2節暫停期間，在板凳席激動地指導隊友，他不僅得扛起進攻重任，連休息時都得「化身」教練，引起熱議。

陣容深度遠勝金塊的雷霆，上半場打完取得60比50、10分領先，丹佛第3節在約基奇帶領下展開反擊，生涯就從奧克拉荷馬發跡的衛斯布魯克（Russell Westbrook）在最後3分29秒完成三分打，並在此節終了前52.2秒砍進23呎三分彈，將分差縮小到5分。

▲▼金塊約基奇、衛斯布魯克、布勞恩；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、卡盧索。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊一哥約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

前3節打完，約基奇已繳出24分、20籃板雙20數據，不過這對雷霆並未構成威脅，他們團隊多點開花，除了先發5人得分全部上雙，從板凳出發的「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）決勝節開局也延續第3節末段的好手感，飆進個人本場第5顆三分，並與威廉斯（Jalen Williams）一起站上罰球線搶分，將分差再擴大到10分。

雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也輕鬆取分，幫助奧克拉荷馬持續保持領先優勢。最後6分48秒，約基奇面對多特（Luguentz Dort）的「超黏」防守，肘擊對方頭部而領到1級惡意犯規，這已經不是金塊一哥本場首次出現「大動作」犯規，他第3節也曾大力拉扯對手而領到進攻犯規。

金塊最後2分多鐘連續站上罰球線搶分，在最後1分20秒逼近到111比115，約基奇隨後再現「投石機」的威力，砍進一顆三分將分差縮小到1分，不過衛斯布魯克關鍵三分不進，戈登在籃下遭封阻，時間所剩無幾之下，丹佛祭出犯規戰術，將SGA送上罰球線，雙方回到3分差。

終場前12.9秒，卡盧索在約基奇身上犯規，約基奇罰進兩球，比賽僅1分差，雷霆喊出暫停。暫停過後SGA迅速在籃下灌進兩分，雷霆繼續使用犯規戰術，不讓金塊出手三分，但霍姆格倫關鍵兩罰都沒進，給了丹佛反超的絕佳機會。

最後3.6秒，首輪曾有致勝暴扣的戈登再次挺身而出，砍進25呎準絕殺三分，幫助金塊以121比119逆轉獲勝。約基奇今日猛砍42分、22籃板、6助攻、2阻攻，戈登則拿下22分、14籃板。

▲▼金塊戈登絕殺西區霸主雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊戈登絕殺西區霸主雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

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