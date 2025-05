慘！坦圖關鍵時刻9投1中　塞爾提克三分60投15中創尷尬紀錄

Jayson Tatum earned the ‘Hot Garbage Treatment’ for his performance in Boston’s Game 1 LOSS vs. New York ????????️ ???? 23 PTS, 16 REB, 6 AST, 7/23 FGM - 30.4 FG%, 4/15 3PM, LOSS Jaylen Brown didn’t help: 23 PTS, 7/20 FGM - 35 FG% Thoughts on Tatum’s performance? ???? pic.twitter.com/DP3me0aWHe

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍塞爾提克在東區準決賽G1慘遭尼克20分大逆轉,當家一哥坦圖(Jayson Tatum)第4節和延長賽完全熄火,合計9投僅1中,5次三分出手都落空,成為戰犯之一。綠衫軍也創下尷尬紀錄,單場狂出手季後賽史上最多的60記三分,卻僅命中15球,外線命中率只有25%。

NBA PLAYOFF RECORD FOR THREES ATTEMPTED: The Boston Celtics missed 45 three-pointers on a new NBA record of 60 attempts in their Game 1 LOSS vs. New York ☘️



15/60 - 25 3P%



Should Boston switch their game plan for Game 2? ???? pic.twitter.com/VE5Zvuu4lT