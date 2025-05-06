慘！坦圖關鍵時刻9投1中　塞爾提克三分60投15中創尷尬紀錄

Jayson Tatum earned the ‘Hot Garbage Treatment’ for his performance in Boston’s Game 1 LOSS vs. New York ????????️



???? 23 PTS, 16 REB, 6 AST, 7/23 FGM - 30.4 FG%, 4/15 3PM, LOSS



Jaylen Brown didn’t help: 23 PTS, 7/20 FGM - 35 FG%



Thoughts on Tatum’s performance? ???? pic.twitter.com/DP3me0aWHe — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克在東區準決賽G1慘遭尼克20分大逆轉，當家一哥坦圖（Jayson Tatum）第4節和延長賽完全熄火，合計9投僅1中，5次三分出手都落空，成為戰犯之一。綠衫軍也創下尷尬紀錄，單場狂出手季後賽史上最多的60記三分，卻僅命中15球，外線命中率只有25%。

NBA PLAYOFF RECORD FOR THREES ATTEMPTED: The Boston Celtics missed 45 three-pointers on a new NBA record of 60 attempts in their Game 1 LOSS vs. New York ☘️



15/60 - 25 3P%



Should Boston switch their game plan for Game 2? ???? pic.twitter.com/VE5Zvuu4lT — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 6, 2025

坦圖此役雖繳出23分、16籃板、6助攻的雙十數據，但整場23投僅7中，三分球15投4中，效率低迷。特別是在尼克展開大逆襲時，他在末節與延長賽卻合計9投1中僅拿4分，三分5投盡墨，在球隊最需要他的時候卻「隱形」，最終綠衫軍浪費20分領先，以3分差在主場出師不利。

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根據統計，坦圖與懷特（Derrick White）成了史上「首對」在季後賽單場至少各出手15次三分的隊友，但兩人的外線命中率慘淡，懷特也只有16投5中。

▲坦圖末節與延長賽9投僅1中，關鍵時刻極為低迷。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍在次輪G1完全失去準星，整體命中率下滑到35.1%，三分60投15中創下兩項紀錄，綠衫軍是NBA史上首支在季後賽單場三分出手達60次的球隊，先前的紀錄由火箭在「泡泡園區」對雷霆時所創下（58次），火箭當時也是落敗的一方；單場投丟45記三分球也是季後賽歷史新高。

這是NBA季後賽史上第23度有球隊單場出手50記以上三分球，但塞爾提克25%的命中率是這23場當中的最差紀錄。更諷刺的是，他們錯失的三分球次數（45次），比尼克全場三分出手次數（37次）還多。

對比之下，尼克全場命中率42.5%、三分球命中率高達45.9%（37投17中），雖然罰球表現不佳（54.8%），但靠下半場強勢追分扳平比數，最終在延長賽拿下勝利。

▲塞爾提克一哥坦圖在東區準決賽G1效率低迷。（圖／達志影像／美聯社）