海盜場邊幹架！疑騷擾爆衝突 員工脫皮帶開扁球迷全被拍

“A Pirates game day employee and a fan got into a fight during Sunday's game at PNC Park”



What the actual hell is happening at PNC this year?



pic.twitter.com/PFrnM44e4A — Nick Maraldo (@nickmaraldo) May 5, 2025

記者王真魚／綜合報導

匹茲堡海盜隊一名比賽日工作人員，因在周日於PNC球場與球迷爆發衝突，目前已被球團停職。

根據KDKA電視台報導，事件起因是該名球迷與他的朋友疑似騷擾一位在販賣部工作的女性員工。這名比賽日工作人員出面，試圖將兩名男子引離女員工。

隨後雙方發生激烈爭執，影片顯示這名工作人員曾多次試圖離開，但球迷不斷尾隨並持續挑釁，最終雙方爆發肢體衝突。

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雖然旁人與其他工作人員試圖勸阻，但混亂中，該名球迷朝工作人員吐口水，導致這名工作人員脫下皮帶反擊並開始毆打球迷。 整起事件被一旁目擊者拍下並上傳網路。

海盜隊於周一（美國時間）發出聲明表示，「我們知道昨日比賽結束後，PNC球場一名比賽日工作人員與來賓之間發生的衝突。該名員工的行為完全無法接受，已即刻停職。目前事件正進一步調查中。」

調查也由匹茲堡警局介入，警方最終也到達現場。這類事件頻繁發生，讓部分球迷感到憂心。 有球迷表示，「這是一個問題，沒有人該在這種情況下傷害他人。我們是來這裡享受比賽的，我覺得我們好像失去了彼此善待的能力。」

另一位球迷則對滋事球迷提出批評，「如果工作人員叫你離開，那你就應該離開。他應該依法起訴，而不是輕輕放過。」

海盜隊也表示，除了現場影片，他們也正在調閱球場監視器畫面，以釐清事件全貌。