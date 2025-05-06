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尼克次輪G1「下剋上」20分大逆轉　衛冕軍投丟45記三分創紀錄

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克今（6）日在主場迎來東區準決賽G1，交手本季例行賽從未贏過他們的尼克，第3節一度拉開20分領先，末節卻僅拿16分，被逼入延長賽，最終反以105比108慘遭逆轉吞敗，綠衫軍單場三分60投15中，錯失45球也寫下NBA季後賽單場「投丟」最多三分紀錄。

塞爾提克首節團隊手感不佳，三分14投僅4中、整體命中率也只有29%，尼克則在防守端有些掙扎，衛冕軍第1節打完僅以26比25領先1分。綠衫軍次節重拾火力，單節灌進35分，儘管還是沒能找回三分準度，上半場合計23投5中，不過憑藉布朗（Jaylen Brown）次節終了前幾波精彩的進攻得分與策應，將比數拉開到61比45、16分差。

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▲尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尼克頭牌布朗森率隊展開大逆襲，完成20分逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尼克布朗森、阿努諾比；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

在前2節三分命中率只有21.7%之下，波士頓仍領先16分。綠衫軍第3節繼續擴大領先，在資深長人霍佛德（Al Horford）最後6分18秒爆扣得手後，塞爾提克拉開72比52、20分領先。

不過尼克沒有就此放棄，開啟一波20比6的猛烈反擊，當家頭牌布朗森（Jalen Brunson）飆進28呎三分，阿努諾比（OG Anunoby）也跳出來搶分之下，在此節最後28.1秒追到75比81、6分差。綠衫軍一哥坦圖（Jayson Tatum）與布朗試圖替球隊止血，老將霍佛德也在最後6.2秒砍進26呎三分彈，將分差再擴大到9分。

▲▼尼克布朗森、阿努諾比；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿努諾比是尼克逆轉功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）

進入決勝節，整場幾乎都被壓著打的尼克拉出一波8比0攻勢，布里吉斯（Miles McBride）、主戰長人唐斯（Karl-Anthony Towns）和阿努諾比聯手飆分，將比數逼近到83比84，隨後阿努諾比抄截後灌籃，進一步將比數扳成86平。

眼看對手追上比分，塞爾提克後場「大鎖」哈樂戴（Jrue Holiday）砍進一記23呎三分試圖穩定軍心，但「紐約之王」布朗森也回敬一記外線，雙方形成拉鋸戰。最後4分40秒，布朗森先是兩罰俱中，接著再飆進後撤三分，尼克以94比91首度領先，隨後布朗森又補上一記外線，將領先擴大到6分。

不過綠衫軍隨即在「雙槍」布朗與坦圖連續站上罰球線，懷特（Derrick White）命中一顆關鍵三分之下，以一波7比0攻勢要回領先。進入最後1分鐘，阿努諾比與哈樂戴互別苗頭，比數回到100平，塞爾提克喊出暫停，雙方最後30秒都沒能再添分數，進入了延長賽。

兩隊OT前1分半鐘都沒能得分，阿努諾比的三分打替尼克打破僵局，隨後他再助攻布里吉斯砍三分，拉開6分差距，坦圖與布朗攜手追分，將比數逼近到105比108。綠衫軍最後3秒連喊了兩個暫停，布朗執行最後一擊未果，球被布里吉斯撈走，尼克終場就以108比105上演不可思議的20分大逆轉，搶下系列賽首勝。

數據方面，尼克布朗森和阿努諾比各有29分進帳；塞爾提克雙槍坦圖和布朗則各拿下23分。

▲▼尼克布朗森、阿努諾比；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖沒能幫助球隊守住勝果。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克塞爾提克布朗森坦圖阿努諾比布朗

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