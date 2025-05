尼克次輪G1「下剋上」20分大逆轉　衛冕軍投丟45記三分創紀錄

MIKAL BRIDGES STEAL TO SEAL GAME 1 FOR THE KNICKS!!



20-POINT COMEBACK COMPLETE ✅ pic.twitter.com/us3Nq0Dykx — NBA (@NBA) May 6, 2025

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍塞爾提克今(6)日在主場迎來東區準決賽G1,交手本季例行賽從未贏過他們的尼克,第3節一度拉開20分領先,末節卻僅拿16分,被逼入延長賽,最終反以105比108慘遭逆轉吞敗,綠衫軍單場三分60投15中,錯失45球也寫下NBA季後賽單場「投丟」最多三分紀錄。

OG dunk and the foul!



He's got 29... Knicks lead by 3 in OT on TNT. pic.twitter.com/g3s6OwGl9s — NBA (@NBA) May 6, 2025

塞爾提克首節團隊手感不佳,三分14投僅4中、整體命中率也只有29%,尼克則在防守端有些掙扎,衛冕軍第1節打完僅以26比25領先1分。綠衫軍次節重拾火力,單節灌進35分,儘管還是沒能找回三分準度,上半場合計23投5中,不過憑藉布朗(Jaylen Brown)次節終了前幾波精彩的進攻得分與策應,將比數拉開到61比45、16分差。

▲▼尼克頭牌布朗森率隊展開大逆襲,完成20分逆轉。(圖/達志影像/美聯社)

在前2節三分命中率只有21.7%之下,波士頓仍領先16分。綠衫軍第3節繼續擴大領先,在資深長人霍佛德(Al Horford)最後6分18秒爆扣得手後,塞爾提克拉開72比52、20分領先。

不過尼克沒有就此放棄,開啟一波20比6的猛烈反擊,當家頭牌布朗森(Jalen Brunson)飆進28呎三分,阿努諾比(OG Anunoby)也跳出來搶分之下,在此節最後28.1秒追到75比81、6分差。綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)與布朗試圖替球隊止血,老將霍佛德也在最後6.2秒砍進26呎三分彈,將分差再擴大到9分。

▲阿努諾比是尼克逆轉功臣之一。(圖/達志影像/美聯社)

進入決勝節,整場幾乎都被壓著打的尼克拉出一波8比0攻勢,布里吉斯(Miles McBride)、主戰長人唐斯(Karl-Anthony Towns)和阿努諾比聯手飆分,將比數逼近到83比84,隨後阿努諾比抄截後灌籃,進一步將比數扳成86平。

眼看對手追上比分,塞爾提克後場「大鎖」哈樂戴(Jrue Holiday)砍進一記23呎三分試圖穩定軍心,但「紐約之王」布朗森也回敬一記外線,雙方形成拉鋸戰。最後4分40秒,布朗森先是兩罰俱中,接著再飆進後撤三分,尼克以94比91首度領先,隨後布朗森又補上一記外線,將領先擴大到6分。

BRUNSON WAS THIS CLOSE TO WINNING IT ????@nyknicks 100@celtics 100



Game 1 is heading to OT on TNT ???? pic.twitter.com/8WKf9sozgO — NBA (@NBA) May 6, 2025

不過綠衫軍隨即在「雙槍」布朗與坦圖連續站上罰球線,懷特(Derrick White)命中一顆關鍵三分之下,以一波7比0攻勢要回領先。進入最後1分鐘,阿努諾比與哈樂戴互別苗頭,比數回到100平,塞爾提克喊出暫停,雙方最後30秒都沒能再添分數,進入了延長賽。

兩隊OT前1分半鐘都沒能得分,阿努諾比的三分打替尼克打破僵局,隨後他再助攻布里吉斯砍三分,拉開6分差距,坦圖與布朗攜手追分,將比數逼近到105比108。綠衫軍最後3秒連喊了兩個暫停,布朗執行最後一擊未果,球被布里吉斯撈走,尼克終場就以108比105上演不可思議的20分大逆轉,搶下系列賽首勝。

數據方面,尼克布朗森和阿努諾比各有29分進帳;塞爾提克雙槍坦圖和布朗則各拿下23分。

▲塞爾提克一哥坦圖沒能幫助球隊守住勝果。(圖/達志影像/美聯社)