波波維奇中風後首露面！交棒給新主帥　虧兩愛徒陪復健偷報仇

記者游郁香/綜合報導

馬刺傳奇教頭波波維奇(Gregg Popovich)在歷經中風、沉寂6個月後,今(6)日親自出席記者會,宣布正式將總教練一職交棒給助教強森(Mitch Johnson),開啟聖安東尼奧全新時代。他語氣溫和而堅定表示,自己的狀況雖然每天變好,但不足以應付未來的規劃,「所以,是時候交棒了。」

Gregg Popovich, in his first appearance since his stroke, introduces his successor, Mitch Johnson as the new head coach of the Spurs ????



(via @spurs)pic.twitter.com/HXZUTFjAgX