波波維奇中風後首露面！交棒給新主帥　虧兩愛徒陪復健偷報仇

記者游郁香／綜合報導

馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）在歷經中風、沉寂6個月後，今（6）日親自出席記者會，宣布正式將總教練一職交棒給助教強森（Mitch Johnson），開啟聖安東尼奧全新時代。他語氣溫和而堅定表示，自己的狀況雖然每天變好，但不足以應付未來的規劃，「所以，是時候交棒了。」

Gregg Popovich, in his first appearance since his stroke, introduces his successor, Mitch Johnson as the new head coach of the Spurs ????



(via @spurs)pic.twitter.com/HXZUTFjAgX — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 5, 2025

現年76歲的波波維奇自1996年起執教馬刺，期間拿下5座NBA總冠軍，是聯盟史上勝場數最多的總教練。他將轉任球隊總裁，延續馬刺精神與制度，他強調，「目標是確保我們一直走在正軌上。」承諾會全力協助新主帥強森。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼波波維奇幽默現身，身穿印有「El Jefe（老闆）」字樣T-shirt登場。（圖／達志影像／美聯社）

波總在宣布「交棒」前幽默脫下外套，露出寫有「El Jefe（老闆）」字樣的T-shirt，他笑說，「我不再是教練，我現在是El Jefe。」身旁的兩名愛徒鄧肯（Tim Duncan）、吉諾比利（Manu Ginobili）會心一笑，場面溫馨。

Gregg Popovich arrived for Mitch Johnson’s introductory press conference surrounded by Wemby and the entire Spurs team ????



(via @HectorLedesmaTV) pic.twitter.com/ZX3EnldlpE — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 5, 2025

談到去年11月2日中風後的復健歷程，波波維奇打趣說，「Timmy和Manu每天都來陪我做訓練。他們說是因為愛我，其實我覺得是來報仇的，他們會跟復健師一起設計更折磨我的招數！」他也感謝所有曾為馬刺付出的人，從球員、教練，到票務與清潔人員都不例外，「我們每一個人都有貢獻，不只是場上的那些人。」

新主帥強森則感性致詞，「我不可能成為他或『El Jefe』，但我會學習他對人和關係的投入與付出——有時是嚴厲斥責，有時是摟肩關懷，他是史上最會拿捏這份平衡的教練。我會用屬於我自己的方式，努力做到最好。」

▲馬刺傳奇教頭波波維奇正式交棒，轉任球隊總裁。（圖／達志影像／美聯社）

波波維奇的現身讓不少人驚訝，不僅目前陣中的超新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等現役球員參與，馬刺過去與現在的成員幾乎齊聚一堂，共同見證歷史時刻，球隊共同執行合夥人霍特（Peter J. Holt）在開場致詞時幾度哽咽，情緒激動。

馬刺新時代由強森開啟，但波波維奇強調，「書的主題不會改變。」這支延續傳統、強調團隊與尊重的球隊精神，仍將在聖城延續。