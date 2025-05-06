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6人輪替撐不住？NBC點出金塊弱點　專家看好雷霆最快5戰進西決

記者游郁香／綜合報導

金塊在首輪苦戰7場才驚險淘汰快艇，48小時後馬不停蹄前往奧克拉荷馬挑戰西區頭號種子雷霆。《NBC體育》列出這輪系列賽的3大看點，包括雷霆外圍防線如何限制丹佛主控莫瑞（Jamal Murray）、金塊能否撐過「無約基奇（Nikola Jokic）」的時間，以及約基奇和SGA的MVP對決。

▲▼金塊約基奇、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊一哥約基奇與雷霆頭牌SGA將在次輪上演頂尖對決。（圖／達志影像／美聯社）

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雷霆與金塊的系列賽6日開打，《NBC體育》列出3大看點，首先是「藍箭俠」莫瑞vs.雷霆外圍防線。考量到要限制丹佛一哥約基奇近乎不可能，真正的關鍵落在莫瑞能否重演2023季後賽等級表現，尤其是在多特（Lu Dort）、威廉斯（Jalen Williams）與卡魯索（Alex Caruso）等奧克拉荷馬精英防守者緊盯的情況下，他的發揮將左右金塊的命運。

▲金塊莫瑞。（圖／路透）

▲金塊主控莫瑞的發揮，將左右丹佛次輪的命運。（圖／路透）

第2個看點在於「無約基奇時間」的金塊是否能撐住。例行賽當約基奇不在場上時，金塊的淨效率值為-8.3，季後賽首輪更降至-26.4。《NBC體育》指出雷霆比快艇更強，若掌握這段空檔時間，金塊恐怕落入萬劫不復的深淵。

第3個焦點則是約基奇和「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的MVP對決。對金塊來說，防守「SGA」是一大難題，目前他們陣中沒有能真正擋住他切入的人選。一旦SGA持續吸引包夾，威廉斯與其他射手將有大把空檔可以出手。

至於此系列的預測，《NBC體育》賭盤分析師克勞徹（Jay Croucher）看好雷霆6戰晉級，他指出金塊靠6人輪替撐場，終將耗盡體力。首席記者赫林（Kurt Helin）則預估雷霆5戰就能勝出，「雷霆是真貨，他們陣容深、防守強、打法多元。我現場看了金塊首輪3場比賽，結論是『這支球隊今年拿不了冠軍』，這輪就是他們止步之地。」

▲▼金塊約基奇、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲《NBC體育》專家看好雷霆出線。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊奧克拉荷馬雷霆Nikola JokicShai Gilgeous-AlexanderJamal Murray

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