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肯定火箭防守「碰過最難纏」　柯瑞曝G7賽後與格林的兄弟對話

記者游郁香／綜合報導

勇士驚險挺過火箭反撲，在G7搶七大戰以103比89取勝、闖進西區準決賽，柯瑞（Stephen Curry）坦言，以身體對抗強度來說，休士頓這個系列賽的防守是他碰過最難纏的之一，他也曝光賽後與4冠搭檔格林（Draymond Green）的「兄弟」對話，「我們只是聊比分，我們想把他們壓在90分以下。」

▲勇士柯瑞、火箭格林。（圖／路透）

▲柯瑞透露G7賽後與格林的兄弟對話內容。（圖／路透）

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柯瑞搶七戰手感平平，但末節獨攬14分，全場仍攻下22分，格林則高效貢獻16分、6籃板、5助攻、2火鍋和1抄截，兩人向生涯第5冠又向前邁進一步，走向休息室時，「嘴綠」激動連喊3次「驚喜！」

兩人賽後來了一段兄弟間的「深情」對話，柯瑞在記者會上透露，「我們當時只是在聊比分，我們想把他們的得分壓在90分以下。」勇士也確實完成了這個目標，火箭此戰僅得89分。

柯瑞強調，這場比賽是攻守兼備的成果，「我們之前幾場也做到過這點，並且贏球了。我們相信只要再來一次，就能拉開比分，最後也確實照著劇本發展。」

柯瑞這個系列賽場均能砍24分，不過有3場命中率都在4成以下，他給予火箭防守肯定，「我認為那是我生涯面對過最難纏的防守之一。」不過他仍完成10年5度在季後賽淘汰休士頓的壯舉，他自信地說，「我是個贏家。」

▲格林喊話勇士在對上火箭關鍵第7戰一定能贏。（圖／路透）

▲柯瑞與格林這對4冠老搭檔率勇士前進季後賽次輪。（圖／路透）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen CurryDraymond Green

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