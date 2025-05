肯定火箭防守「碰過最難纏」　柯瑞曝G7賽後與格林的兄弟對話

Steph shares what he told Draymond immediately after tonight's win ???? pic.twitter.com/9ROM1iEmFD

記者游郁香/綜合報導

勇士驚險挺過火箭反撲,在G7搶七大戰以103比89取勝、闖進西區準決賽,柯瑞(Stephen Curry)坦言,以身體對抗強度來說,休士頓這個系列賽的防守是他碰過最難纏的之一,他也曝光賽後與4冠搭檔格林(Draymond Green)的「兄弟」對話,「我們只是聊比分,我們想把他們壓在90分以下。」

▲柯瑞透露G7賽後與格林的兄弟對話內容。(圖/路透)

柯瑞搶七戰手感平平,但末節獨攬14分,全場仍攻下22分,格林則高效貢獻16分、6籃板、5助攻、2火鍋和1抄截,兩人向生涯第5冠又向前邁進一步,走向休息室時,「嘴綠」激動連喊3次「驚喜!」

“SURPRISE! SURPRISE! SURPRISE!”



Draymond Green was HYPED up with Steph Curry as they were heading to the locker room ????



(via @NBA)pic.twitter.com/6nU6dwLDHv