運動雲

>

周天成挑戰台北賽第5冠　日本美少女位列女單頭號種子

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台灣一哥周天成將挑戰賽史第5冠。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽5月6日至11日將在台北小巨蛋登場，本屆賽事吸引來自27個國家、451位選手報名參賽，台灣由一哥周天成與衛冕冠軍林俊易領軍，力拚將金盃留在主場，小天則要挑戰賽史第5冠。

今年主辦單位邀請多位國際名將，馬來西亞、印尼、印度、日本等國的好手齊聚一堂。其中，世界排名第11、曾贏得世錦賽金牌的新加坡一哥駱建佑、日本「美少女」新星宮崎友花和日本混雙組合綠川大輝、齊藤夏等選手備受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

駱建佑今（5）日在賽前記者會上透露，自己從2012年起就開始參加台北賽，至今已來台比賽6至7次，希望今年能贏不止一場，盡量對到每一位選手。

▲▼日本羽球美少女宮崎友花。（圖／翻攝自IG／2525_tomoka）

▲▼日本羽球美少女宮崎友花。（圖／翻攝自IG／2525_tomoka）

▲▼日本羽球美少女宮崎友花。（圖／翻攝自IG／2525_tomoka）

世界第7的台灣一哥周天成則要挑戰個人賽史第5冠，他曾在2016、2017、2019、2022年4度封王，不過他強調把「想要的內容」打出來更重要。我國男雙組合王齊麟、邱相榤，也將首度在主場「合體」。

本屆女單焦點則集中在18歲日本新星宮崎友花身上，長相清新甜美的她，去年在BWF巡迴賽嶄露頭角，奪下超級1000系列中國公開賽亞軍，今年則打入超級750系列印度公開賽4強，躍居世界第8，位列本屆台北賽女單頭號種子。

混雙方面，世界排名第9的日本組合綠川大輝、齊藤夏是本屆第2種子，他們今年在超級500系列印尼大師賽奪冠，亞錦賽也收穫亞軍，將是台灣頭號種子楊博軒、胡綾芳的最大競爭對手。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

從0分到33分的勇士「希神」！　希爾德單場9顆三分飆季後賽代表作

從0分到33分的勇士「希神」！　希爾德單場9顆三分飆季後賽代表作

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

勇士搶七戰前遭重擊　防守大將「小手套」病很重無法打

勇士「萌神」G7奪勝招牌晚安手勢再現　柯爾：柯瑞鬥志讓我震撼

勇士「萌神」G7奪勝招牌晚安手勢再現　柯爾：柯瑞鬥志讓我震撼

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

熱門新聞

160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

悍將崩盤新莊秒變獅隊主場　南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

從0分到33分的勇士「希神」！　希爾德單場9顆三分飆季後賽代表作

大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1160公里！火球男林振瑋復出首戰

2南珉貞聽到「AAOA」急喊：安堆唷！

3希爾德轟33分　勇士G7生死戰贏了

4溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士

5從0分到33分　希爾德化身勇士希神

最新新聞

1手掌骨裂回歸　威勝奪4月最佳外援

2台北賽明開打　周天成挑戰第5冠

3林書豪4月MVP　本季3度獲獎聯盟第一

4旅日代表作！孫易磊6局無安打神投

5林維恩挨道奇首輪大物3分砲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366