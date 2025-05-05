周天成挑戰台北賽第5冠　日本美少女位列女單頭號種子

▲台灣一哥周天成將挑戰賽史第5冠。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者游郁香／綜合報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽5月6日至11日將在台北小巨蛋登場，本屆賽事吸引來自27個國家、451位選手報名參賽，台灣由一哥周天成與衛冕冠軍林俊易領軍，力拚將金盃留在主場，小天則要挑戰賽史第5冠。

今年主辦單位邀請多位國際名將，馬來西亞、印尼、印度、日本等國的好手齊聚一堂。其中，世界排名第11、曾贏得世錦賽金牌的新加坡一哥駱建佑、日本「美少女」新星宮崎友花和日本混雙組合綠川大輝、齊藤夏等選手備受矚目。

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駱建佑今（5）日在賽前記者會上透露，自己從2012年起就開始參加台北賽，至今已來台比賽6至7次，希望今年能贏不止一場，盡量對到每一位選手。

▲▼日本羽球美少女宮崎友花。（圖／翻攝自IG／2525_tomoka）

世界第7的台灣一哥周天成則要挑戰個人賽史第5冠，他曾在2016、2017、2019、2022年4度封王，不過他強調把「想要的內容」打出來更重要。我國男雙組合王齊麟、邱相榤，也將首度在主場「合體」。

本屆女單焦點則集中在18歲日本新星宮崎友花身上，長相清新甜美的她，去年在BWF巡迴賽嶄露頭角，奪下超級1000系列中國公開賽亞軍，今年則打入超級750系列印度公開賽4強，躍居世界第8，位列本屆台北賽女單頭號種子。

混雙方面，世界排名第9的日本組合綠川大輝、齊藤夏是本屆第2種子，他們今年在超級500系列印尼大師賽奪冠，亞錦賽也收穫亞軍，將是台灣頭號種子楊博軒、胡綾芳的最大競爭對手。