比柯瑞還準！衛少三分命中率破4成　酸快艇「防守策略沒效果」

Russell Westbrook on his three-point shooting & the Clippers daring him to shoot:



Westbrook: "I don't know what I shot for the series."



Reporter: "43%"



Westbrook: "Damn, that's solid. I guess it didn't work out so well for then." ????



h/t @DNVR_Nuggets

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記者游郁香／綜合報導

被快艇「放投」的前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook），在季後賽首輪的三分球命中率高達41.9%，準度更勝聯盟多位頂級射手，成為金塊晉級的功臣之一。他在搶七戰賽後聽到自己破4成的外線命中率時有些驚訝，「哇，那還不錯，看來他們（快艇）的策略沒什麼效果啊。」順道嘲諷了前東家。

根據統計，衛斯布魯克首輪對快艇的系列賽，場均出手5.2記三分，命中率達41.9%，力壓NBA歷史三分球王柯瑞（Stephen Curry）的39.1%、綠衫軍一哥坦圖（Jayson Tatum）的36.4%、「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）及「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）的33.3%，讓原本主打「放投策略」的快艇防線慘遭轟炸。

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▲衛斯布魯克季後賽首輪三分命中率高達41.9%，比多位明星射手還準。（圖／達志影像／美聯社）

面對媒體提問，衛斯布魯克自己都感到驚訝。「我不知道這系列賽我的三分命中率是多少？」當被知突破4成，他笑著回應，「哇，那還不錯，看來他們的策略沒什麼效果啊。」

衛斯布魯克G7以替補之姿出戰27分鐘，貢獻16分、5籃板、5助攻、5抄截，成為NBA季後賽史上首位替補出發、上場時間不滿30分鐘就達成「15-5-5-5」數據的球員，堪稱是場上最大破壞力來源之一。

▲衛少G7貢獻16分、5籃板、5助攻、5抄截，創季後賽史上首見數據。（圖／達志影像／美聯社）

談到自己的角色時，衛斯布魯克霸氣表示，「我以能夠在場上成為一股自然的破壞力量為傲。也許會失誤、會投丟，但也可能抄截、灌籃、進三分……你得照單全收。我會把一切留在場上，持續去拚。」他更說，自己的工作就是上場「攪亂」戰局。

金塊首輪從搶七戰脫穎而出，休息1天後，明（6）日就要在次輪交手西區霸主雷霆，衛斯布魯克將重返發跡地奧克拉荷馬，對此他充滿感慨，「那對我來說就像家一樣，我永遠都愛那裡的每一個人。」