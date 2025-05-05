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大谷翔平敲安、金慧成驚喜搶鏡　道奇遭勇士雙響砲逆襲斷連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇於5日（台灣時間）續戰勇士，勇士重砲萊利（Austin Riley）雙響砲發威，讓道奇陷入苦戰。大谷翔平單場3打數1安打，韓籍新秀金慧成首次代跑即完成生涯首盜，並大膽衝上三壘搶鏡，最終道奇仍以3比4吞敗，6連勝後中斷。

勇士隊萊利在1局下轟出兩分砲先馳得點，3局下再度開轟，連續兩打席兩分砲，兩轟共貢獻4打點，苦主皆為道奇先發投手梅伊（Dustin May），道奇一度陷入0比4落後。

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4局上，道奇打線開始反攻。T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲安後，蒙西（Max Muncy）補上二壘安打追回1分。6局上，蒙西擊出滾地球送回貝茲（Mookie Betts），7局上羅哈斯（Miguel Rojas）轟出本季第1轟，將比分追至3比4。

帕黑斯（Andy Pages）在9局上擊出安打後由金慧成代跑，成功盜上二壘，趁傳再奔上三壘，但最終巴恩斯（Austin Barnes）遭勇士終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）三振，道奇無力追平。

大谷翔平首打席吞下三振，第二打席選到保送，第三打席擊出122公尺飛球遭接殺，第四打席敲出安打但留下殘壘。全場3打數1安打、1保送，打擊率微降至.294。

關鍵字： 大谷翔平道奇勇士棒球新秀

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