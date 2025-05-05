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被高估？溜馬哈利伯頓締史上首見紀錄　名記：表現堪稱大師級

▲▼溜馬新控球之神哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓不理會「最被高估」票選，持續以表現證明自己價值。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）最近在一項球員匿名票選中，被選為「最被高估」的球員，對此他不以為意，並持續以季後賽出色表現來「打臉」看衰他的人，除了在首輪上演神奇準絕殺，次輪G1面對東區霸主騎士，他砍下22分、13助攻且僅1失誤，季後賽前6戰還締造一項歷史首見數據。

哈利伯頓帶領東區第4種子溜馬首輪5戰淘汰2屆MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿，印第安納次輪G1再憑藉單場猛轟19顆三分扳倒東區霸主騎士，取得系列賽開門紅。哈利伯頓此戰貢獻22分、13助攻和3阻攻，有效串聯團隊攻勢，整場僅出現1失誤。

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根據統計，哈利伯頓今年季後賽出賽6場，累計送出71助攻、命中13記三分球並賞給對手7記阻攻，成為NBA史上首位在任6場季後賽期間「同時達成」這3項數據的球員。

哈利伯頓也是自2000年以來，第6位在季後賽前6場就送出70+助攻的球員，加入傳奇前輩朗多（Rajon Rondo，達成3次）、奈許（Steve Nash，達成2次）、沃爾（John Wall）、保羅（Chris Paul）和奇德（Jason Kidd）的行列。哈利伯頓還是溜馬季後賽史上，單場達成「20分、10助攻」場次最多的球員，目前共3次。

▲▼溜馬哈利伯頓、騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓次輪G1繳出22分、13助攻、3阻攻的全面數據，僅發生1次失誤。（圖／達志影像／美聯社）

NBA名記者歐康納（Kevin O'Connor）大讚，「哈利伯頓在G1的表現堪稱大師級。他做決定的速度非常快，而且幾乎零失誤。」

溜馬G1成功完成任務，在克里夫蘭以121比112搶走開門紅，從開局到收尾攻防兩端都打得比對手出色。全場三分球投進19顆、命中率達53%，外線得分比騎士多了30分，完美彌補禁區得分38比70落後的劣勢。

溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）賽後表示，「關鍵詞就是侵略性——我們必須保持進攻姿態，才有機會擊敗這支球隊。在那種情況下，我們就是鼓勵球員們放開來打、全力以赴。」

哈利伯頓則說，「我覺得我們一開始就打得很有自信，這也為我們帶來了好結果。我認為我們在進攻籃框方面做得很好，整體也打出我們擅長的進攻風格。」

▲▼溜馬哈利伯頓、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓在季後賽狀態火燙。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese Haliburton

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