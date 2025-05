被高估？溜馬哈利伯頓締史上首見紀錄　名記：表現堪稱大師級

▲哈利伯頓不理會「最被高估」票選,持續以表現證明自己價值。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)最近在一項球員匿名票選中,被選為「最被高估」的球員,對此他不以為意,並持續以季後賽出色表現來「打臉」看衰他的人,除了在首輪上演神奇準絕殺,次輪G1面對東區霸主騎士,他砍下22分、13助攻且僅1失誤,季後賽前6戰還締造一項歷史首見數據。

哈利伯頓帶領東區第4種子溜馬首輪5戰淘汰2屆MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領軍的公鹿,印第安納次輪G1再憑藉單場猛轟19顆三分扳倒東區霸主騎士,取得系列賽開門紅。哈利伯頓此戰貢獻22分、13助攻和3阻攻,有效串聯團隊攻勢,整場僅出現1失誤。

Haliburton orchestrating on both ends ????



Gets the stop, pushes it ahead, and finds Siakam for the OPEN fastbreak layup!!



Pacers leading the Cavs in the 4Q of Game 1 on TNT. pic.twitter.com/wEuvx9TZdq