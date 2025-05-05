160公里！旅美火球男林振瑋復出首戰驚艷全場　2局4K壓制對手

▲林振瑋。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美紅雀1A「火球男」林振瑋在本季初登板便驚艷全場，他最快球速飆至99.6英里（約160.2公里），繳出2局無失分、4次三振的亮眼成績。

Chen-Wei Lin made his 2025 debut today, pitching two scoreless innings for Palm Beach.



His fastball averaged 97.8 mph, and he topped out at 99.6 on this strikeout: pic.twitter.com/UJKsRkS3Xh [廣告]請繼續往下閱讀... May 4, 2025

林振瑋此役對上老虎1A，儘管首局面對首名打者投出保送，但隨後立即回穩，投出三振，並與捕手合作阻殺企圖盜壘的跑者，最後再以三振結束該半局。第二局他先製造一個二壘滾地球出局，再投出一次三振，接著再奪一K，打者透過挑戰判決仍維持原判。

林振瑋原定4月初從高階1A出發，卻在開季即被列入傷兵名單，直到本場比賽才迎來本季首度登板。他共投2局，使用30球，其中21球為好球，成功投出4次三振。

根據大聯盟數據，林振瑋此戰共投出3顆超過99英里的火球，均速達到97.8英里（約157.3公里）。除了四縫線速球外，他還搭配曲球、滑球、指叉球及伸卡球，合計製造7次揮空，展現極佳壓制力。