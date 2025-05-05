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溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

記者游郁香／綜合報導

NBA季後賽次輪今（5）日開打，東區霸主騎士在主場迎戰溜馬，卻在首節就陷入11分落後，印第安納「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）串聯起團隊攻勢，單場包辦22分、13助攻，溜馬最後7分鐘打出20比11攻勢，終場以121比112「下剋上」帶走勝利。

來犯的溜馬首節就開啟三分火力，外線9投6中，早早拉開36比25、11分差距。上半場大部分時間裡，印第安納手感火燙，三分合計15投9中；反觀騎士20投僅5中，溜馬前2節打完取得64比58領先。

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這可能是騎士今年季後賽最差的半場表現，但他們也只落後6分，陣中頭牌「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）上半場攻下15分；莫布里（Evan Mobley）和傑洛姆（Ty Jerome）各得11分。

▲▼溜馬哈利伯頓、騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓飆進後撤三分，助溜馬末節拉開比分奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

騎士在第3節最後5分03秒拉出一波13比0猛烈反擊，這波攻勢由主戰中鋒艾倫（Jarrett Allen）的爆扣開始，隨後米歇爾連續站上罰球線取分，並完成一記扣籃，幫助克里夫蘭從9分落後變成4分領先。

不過溜馬馬圖林（Bennedict Mathurin）隨即跳出來砍外線滅火，加上長人透納（Myles Turner）命中壓哨三分，印第安納要回2分領先進入決勝節。兩隊末節前段激烈拉鋸，終場前6分21秒，哈利伯頓飆進後撤三分，隨後內姆哈德（Andrew Nembhard）也補上兩記外線冷箭，將分差擴大到110比102。

▲▼溜馬哈利伯頓、騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲米歇爾此役砍下全場最高33分，但騎士仍苦吞主場敗仗。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓串聯起溜馬攻勢，助攻前場搭檔西亞卡姆（Pascal Siakam）上籃取分，溜馬最後1分53秒將分差拉大到116比106、10分，奠定了勝基。印第安納最終就憑藉最後7分鐘一波20比11攻勢，以121比112搶下次輪首勝。

溜馬今日能贏球的關鍵，在於兩隊三分球命中率的巨大差距，全場他們三分球36投19中（命中率52.8%）；反觀騎士，外線手感冰冷，38投僅9中，在主控賈蘭德（Darius Garland）因為腳趾扭傷持續高掛免戰牌之下，陷入了苦戰。

溜馬一哥哈利伯頓此戰15投9中貢獻22分、13助攻的雙十數據；內姆哈德10投7中拿下23分、7助攻。騎士則以米歇爾飆出33分最高。

關鍵字： 籃球NBA克里夫蘭騎士印第安納溜馬Tyrese HaliburtonDonovan Mitchell

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