溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

Haliburton orchestrating on both ends ????



Gets the stop, pushes it ahead, and finds Siakam for the OPEN fastbreak layup!!



Pacers leading the Cavs in the 4Q of Game 1 on TNT. pic.twitter.com/wEuvx9TZdq — NBA (@NBA) May 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA季後賽次輪今（5）日開打，東區霸主騎士在主場迎戰溜馬，卻在首節就陷入11分落後，印第安納「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）串聯起團隊攻勢，單場包辦22分、13助攻，溜馬最後7分鐘打出20比11攻勢，終場以121比112「下剋上」帶走勝利。

Haliburton doing his dance on the perimeter ????



Gives the Pacers the lead midway through the 4Q in Game 1 on TNT ????#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/MyHg2wIWDf — NBA (@NBA) May 5, 2025

來犯的溜馬首節就開啟三分火力，外線9投6中，早早拉開36比25、11分差距。上半場大部分時間裡，印第安納手感火燙，三分合計15投9中；反觀騎士20投僅5中，溜馬前2節打完取得64比58領先。

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這可能是騎士今年季後賽最差的半場表現，但他們也只落後6分，陣中頭牌「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）上半場攻下15分；莫布里（Evan Mobley）和傑洛姆（Ty Jerome）各得11分。

▲哈利伯頓飆進後撤三分，助溜馬末節拉開比分奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

騎士在第3節最後5分03秒拉出一波13比0猛烈反擊，這波攻勢由主戰中鋒艾倫（Jarrett Allen）的爆扣開始，隨後米歇爾連續站上罰球線取分，並完成一記扣籃，幫助克里夫蘭從9分落後變成4分領先。

不過溜馬馬圖林（Bennedict Mathurin）隨即跳出來砍外線滅火，加上長人透納（Myles Turner）命中壓哨三分，印第安納要回2分領先進入決勝節。兩隊末節前段激烈拉鋸，終場前6分21秒，哈利伯頓飆進後撤三分，隨後內姆哈德（Andrew Nembhard）也補上兩記外線冷箭，將分差擴大到110比102。

▲米歇爾此役砍下全場最高33分，但騎士仍苦吞主場敗仗。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓串聯起溜馬攻勢，助攻前場搭檔西亞卡姆（Pascal Siakam）上籃取分，溜馬最後1分53秒將分差拉大到116比106、10分，奠定了勝基。印第安納最終就憑藉最後7分鐘一波20比11攻勢，以121比112搶下次輪首勝。

溜馬今日能贏球的關鍵，在於兩隊三分球命中率的巨大差距，全場他們三分球36投19中（命中率52.8%）；反觀騎士，外線手感冰冷，38投僅9中，在主控賈蘭德（Darius Garland）因為腳趾扭傷持續高掛免戰牌之下，陷入了苦戰。

溜馬一哥哈利伯頓此戰15投9中貢獻22分、13助攻的雙十數據；內姆哈德10投7中拿下23分、7助攻。騎士則以米歇爾飆出33分最高。