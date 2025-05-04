運動雲

>

韓籍第28人！金慧成驚喜升大聯盟「很興奮」　改造打擊提升信心

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊26歲的韓籍內野手金慧成4日（台灣時間）迎來生涯首次大聯盟升級，已抵達比賽地點亞特蘭大並與一軍會合。由於艾德曼（Tommy Edman）進入10天傷兵名單，道奇從小聯盟升上金慧成，成為歷代第28位登上大聯盟的韓籍球員。

賽前接受媒體訪問時，金慧成笑著分享心情：「真的非常驚訝。是昨天比賽結束後，3A的總教練告訴我的。我很開心，也懷著興奮的心情趕來加入球隊。」他也透露已經打電話通知母親這項好消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到現在的信心程度時，他表示：「現在的我心情很穩定，也充滿自信。雖然並非有什麼特別的改變，但我一直很努力改進揮棒動作，現在對自己的打擊感到非常有信心。」

金慧成指出，自己在小聯盟期間持續檢討打擊問題，「雖然還有很多需要改進的地方，但和剛來美國時相比，我的狀態明顯進步了，也比過去的自己更好。要我說出哪裡變最多有點難，不過我從整體機制上重新檢視，特別是像下半身運用等細節部分，做了很多調整。」

儘管美國職棒初年度從小聯盟起步，他並未感到氣餒，「其實沒有太多挫折感，因為有很多該做的功課和課題，所以我只是專注於努力、做好準備。」

金慧成在春訓時出賽15場，29打席吞下11次三振。儘管在打擊上未能充分展現，但他能守游擊、二壘與中外野等多個位置的多功能性成為加分項目，最終開季從道奇3A奧克拉荷馬城登錄。不過他在4月展現火力，包括單場雙響砲等表現，成功證明實力。

日媒《體育日本》形容這位被譽為「韓國的至寶」的潛力新星，於去年休季透過入札制度（Posting System）與道奇簽下3年總值1250萬美元的合約。當時的簽約現場，也傳出由大谷翔平親自陪同出席，引發話題。

關鍵字： 金慧成大聯盟道奇隊韓籍球員升級

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

G6沒在主場晉級好沮喪　格林：我知道搶7大戰勇士能贏球

G6沒在主場晉級好沮喪　格林：我知道搶7大戰勇士能贏球

徐若熙4.2局失3分吞敗　猿隊教頭仍心驚：對他還是苦手

徐若熙4.2局失3分吞敗　猿隊教頭仍心驚：對他還是苦手

廖健富拉傷左大腿被擔架抬出場　古久保：感覺不太好…

廖健富拉傷左大腿被擔架抬出場　古久保：感覺不太好…

41歲王勝偉同場開轟　陳鏞基感動：我們都還在當球員

41歲王勝偉同場開轟　陳鏞基感動：我們都還在當球員

纏鬥12球砲轟張奕追平紀錄　邱智呈：擦棒慢慢有感覺

纏鬥12球砲轟張奕追平紀錄　邱智呈：擦棒慢慢有感覺

林佳緯天賦更高「不辜負期待」　陳傑憲：要更有責任

林佳緯天賦更高「不辜負期待」　陳傑憲：要更有責任

【白沙屯媽祖愛小孩】粉紅超跑趕路卻突停下！暖心讓小朋友們鑽轎底❤️

熱門新聞

徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班

單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄　球迷熱情點燃全台三地

「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台：離不開富邦了

餅總觀察張奕投球有狀況　池恩齊嚴重失誤賽後特守

G6沒在主場晉級好沮喪　格林：我知道搶7大戰勇士能贏球

徐若熙4.2局失3分吞敗　猿隊教頭仍心驚：對他還是苦手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙本季最短登板　球探提前收包

2單日三場破萬人進場！中職再創觀眾紀錄

3「布珉貞」圓夢！南珉貞激動迎布坎南來台

4餅總觀察張奕有狀況　池恩齊賽後特守

5格林：我知道搶7大戰勇士能贏球

最新新聞

1賈吉11轟追上邦茲神紀錄但洋基翻船

2布坎南加盟富邦掀韓職洋將保留權爭議

3道奇柯敬賢旅美首戰！擊球初速169公里　3打數2安打響亮登場

4金慧成驚喜升大聯盟嗨喊「很興奮」

5大谷翔平牛棚150公里　滑球未解禁

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366