韓籍第28人！金慧成驚喜升大聯盟「很興奮」　改造打擊提升信心

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊26歲的韓籍內野手金慧成4日（台灣時間）迎來生涯首次大聯盟升級，已抵達比賽地點亞特蘭大並與一軍會合。由於艾德曼（Tommy Edman）進入10天傷兵名單，道奇從小聯盟升上金慧成，成為歷代第28位登上大聯盟的韓籍球員。

賽前接受媒體訪問時，金慧成笑著分享心情：「真的非常驚訝。是昨天比賽結束後，3A的總教練告訴我的。我很開心，也懷著興奮的心情趕來加入球隊。」他也透露已經打電話通知母親這項好消息。

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被問到現在的信心程度時，他表示：「現在的我心情很穩定，也充滿自信。雖然並非有什麼特別的改變，但我一直很努力改進揮棒動作，現在對自己的打擊感到非常有信心。」

金慧成指出，自己在小聯盟期間持續檢討打擊問題，「雖然還有很多需要改進的地方，但和剛來美國時相比，我的狀態明顯進步了，也比過去的自己更好。要我說出哪裡變最多有點難，不過我從整體機制上重新檢視，特別是像下半身運用等細節部分，做了很多調整。」

儘管美國職棒初年度從小聯盟起步，他並未感到氣餒，「其實沒有太多挫折感，因為有很多該做的功課和課題，所以我只是專注於努力、做好準備。」

金慧成在春訓時出賽15場，29打席吞下11次三振。儘管在打擊上未能充分展現，但他能守游擊、二壘與中外野等多個位置的多功能性成為加分項目，最終開季從道奇3A奧克拉荷馬城登錄。不過他在4月展現火力，包括單場雙響砲等表現，成功證明實力。

日媒《體育日本》形容這位被譽為「韓國的至寶」的潛力新星，於去年休季透過入札制度（Posting System）與道奇簽下3年總值1250萬美元的合約。當時的簽約現場，也傳出由大谷翔平親自陪同出席，引發話題。