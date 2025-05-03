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哈登稱對戰約基奇須全神貫注　雷納德點出搶七關鍵

▲金塊莫瑞、約基奇，快艇雷納德。（圖／路透）

▲雷納德（右）點出搶七大戰關鍵。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇在G6擊敗金塊，成功把系列賽逼進背水一戰的搶七大戰。然而，關鍵的G7將移師丹佛，想要在客場帶走勝利並不容易。面對這場生死戰，主將雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）2位老將展現強烈決心，並點出搶七戰的致勝關鍵。

在第6戰中，雷納德砍下27分、10籃板、5助攻，哈登則回神猛攻28分、6籃板、8助攻，兩人合力攻下55分，守住快艇主場最終一戰。

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面對即將在丹佛舉行的第7戰，雷納德強調開局的重要性，「我們之前已經去那打過3場，這是第4次，我們要像打普通比賽一樣，但也要專注、互相溝通，他們主場很強，我們必須從首節就打出強度。」

▲▼快艇哈登、鮑威爾；金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇本輪系列賽時常慢熱開局。（圖／達志影像／美聯社）

快艇本系列賽最大隱憂就是慢熱開局，幾乎每場都在開場被金塊搶得先機，主帥魯伊（Tyronn Lue）也反覆強調開局節奏的重要性，雷納德再度呼應這點，「第1節就得強勢壓上，不能讓他們早早拉開比分。」

哈登也點出細節將決定勝負，「無論常規時間還是延長賽，從頭到尾都必須維持對細節的高度專注，尤其是面對約基奇（Nikola Jokic）這種球員，有1秒鐘的恍神，就可能被他處罰，他能得分，但他最大威脅是傳球與串聯，所以整場都得保持紀律。」

▲▼快艇哈登、鮑威爾；金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇（左）；快艇哈登（右）。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前，快艇整體比金塊少16次失誤、得分多23分，但在籃板上少抓17個，這些數據也說明雙方拉鋸程度極高，一絲閃神都可能對賽果造成重大影響。

G7將於台灣時間明（4）日7點30分開打，獲勝者將飛往奧克拉荷馬，準備與雷霆交手。

關鍵字： NBA快艇雷納德哈登

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