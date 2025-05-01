40歲詹皇鬆口談未來「很多要想」　幽默回應湖人缺中鋒提到AD

LeBron James says he needs to talk with his family, support group and reflect personally before deciding how much longer he'll play. pic.twitter.com/arQNXya1wa — ESPN (@espn) May 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人40歲天王詹姆斯（LeBron James）在連2年季後賽止步首輪後，坦言「不知道自己還會打多久」，被問到洛城的未來陣容時也語帶保留回應，「X的，我自己也有很多要思考的。」至於球隊是否因欠缺中鋒在季後賽吃虧，詹皇則開玩笑說，「我那位兄弟（戴維斯）說了他想說的，結果下一周就走了。」

“My guy AD said what he needed, and then he was gone the following week.” ????



-LeBron



(h/t @ohnohedidnt24)



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湖人在季後賽首輪G5不敵灰狼，系列賽1勝4敗出局，詹姆斯生涯第22季正式畫下句點，他下季擁有球員選項，但關於自己的未來，他強調「還沒做出決定」，更坦言「我不知道我的立場在哪裡」，他是否會續留湖人、堅持與大兒子布朗尼（Bronny James）聯手出現疑問。

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詹姆斯直言，「我現在不知道答案。我會和家人、我的妻子和支持我的團隊坐下來好好談一談，也會和自己對話，思考我還想打多久。我現在真的沒答案，到時候再看吧。」被問到湖人下季陣容時，他則說，「X的，我自己也有很多要思考。」

▲詹姆斯賽後鬆口談未來，坦言尚未決定是否執行球員選項。（圖／達志影像／美聯社）

湖人季中送走當家長人戴維斯（Anthony Davis）後，未能補進「即戰力」中鋒，季後賽首輪對上擁有「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）的灰狼，明顯處於劣勢。有記者問詹姆斯，「湖人這種無中鋒打法是否最終讓他們在系列賽中吃了虧？」詹皇用開玩笑的語氣回應，「無可奉告……我那位兄弟（戴維斯）說了他想說的，結果下一周就走了。」

當時戴維斯接受專訪時表示，「我一直覺得自己在打4號位、場上有另一名中鋒時表現最好。我們都知道，當年和麥基（JaVale McGee）與霍華德（Dwight Howard）一起奪冠，那樣的搭配是有效的。」

儘管無緣晉級，詹姆斯仍給菜鳥教頭瑞迪克（JJ Redick）高度評價，「他和教練團整季表現都很棒。」他補充說，「無論未來如何，JJ都會持續成長。對於一名菜鳥教練來說，他帶隊打出一個精彩的賽季。可以確定的是，他會成為未來很多年的優秀教練。」

▲湖人本季多次使用無中鋒陣容，詹姆斯用「無可奉告」回應相關提問。（圖／達志影像／美聯社）