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勇士歷來3比1聽牌「戰績15勝1敗」　庫明加G5突然不能打

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

▲勇士今日先發陣容不變，球隊歷來3比1領先，系列賽戰績為15勝1敗。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

已聽牌的勇士今（1）日作客火箭主場迎來季後賽首輪G5，灣區歷來在系列賽取得3勝1敗領先時，戰績為15勝1敗。兩隊此戰皆沿用G4的陣容，不過遭到「冷凍」的勇士前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）賽前突然進入傷兵名單，原因是他生病，本場確定不能打。

火箭G5維持原本的先發陣容不變。儘管外界有些猜測，主帥烏多卡（Ime Udoka）表示，他喜歡這組人馬，也喜歡他們在對位上的表現。勇士也沿用G4將資深射手希爾德（Buddy Hield）拉上先發的陣容，教頭柯爾（Steve Kerr）賽前談到前役大功臣巴特勒（Jimmy Butler）時透露，「他說他狀況還好，我相信他仍然感到疼痛，但他準備好上場了。」

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▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士大物庫明加缺席G5。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾也坦言，「對方使用雙塔陣容給我們帶來不少麻煩，我們從錄影帶中看到一些可以改善的地方。」他還提到自己在G4末段決定對「水行俠」亞當斯（Steven Adams）採取戰術犯規，導致烏多卡不得不在關鍵時刻將亞當斯換下。

值得一提的是，勇士前場大物庫明加賽前突然進入傷兵名單，原因是生病，今日確定無法上場。根據統計，勇士歷來在7戰4勝制系列賽中，取得3勝1敗領先時，戰績為15勝1敗，唯一一次失利是2016年總冠軍賽遭騎士上演「史詩級」大逆轉而痛失冠軍。

G5兩隊先發陣容如下：

勇士：
柯瑞（Stephen Curry）
波傑姆斯基（Brandin Podziemski）
希爾德（Buddy Hield）
巴特勒（Jimmy Butler）
格林（Draymond Green）

火箭：
范弗利特（Fred VanVleet）
格林（Jalen Green）
布魯克斯（Dillon Brooks）
湯普森（Amen Thompson）
森根（Alperen Sengun）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry庫明加火箭柯瑞

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