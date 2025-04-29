湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

▲湖人與詹姆斯季後賽只要再輸一場，就將提前淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪持續熱戰，但對於西區豪門洛杉磯湖人來說，目前對上明尼蘇達灰狼系列賽陷入1比3瀕臨淘汰局面，對於紫金軍團來說，已經陷入退無可退境地。因為根據NBA歷史季後賽「7戰4勝」賽制，在球隊陷入1勝3敗情況下，過去288次僅有13次最終完成翻盤逆轉，機率僅有「4.51%」，對於湖人來說，狀態可說相當不妙！

在季後賽開打前，排名高居西區第3種子的湖人，被外界普遍看好高機率能撂倒西區第6種子灰狼，不料在此系列賽開打後，灰狼卻是展現強大攻守氣勢，在當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）領軍下，系列賽前4戰打完，灰狼取得3勝1敗「聽牌」領先。

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根據NBA季後賽歷史數據，在7戰4勝賽制情況下，總共有288次出現面臨1勝3敗不利局面，其中僅有13次，落後球隊完成「翻盤大逆轉」，逆轉機率僅有4.51%。

至於湖人隊史則是在季後賽有18次面對這樣的情況，其中17次最終都以淘汰出局收場，隊史唯一的一次在1勝3敗狀態下逆轉晉級，得回溯到1970年，當時湖人在首輪逆轉擊敗鳳凰城太陽，並且一路殺入最終的年度總冠軍賽，才敗給最終奪冠的紐約尼克。

不過湖人球迷也別擔心，歷史上13次在「1勝3敗」情況下完成逆轉戲碼的紀錄中，有一次正是湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）所達成，他在2016年NBA年度總冠軍戰，率領克里夫蘭騎士撂倒寫下例行賽「單季73勝」的金州勇士，當時騎士就是在1比3的不利局面下，連勝3場逆轉封王，寫下隊史奇蹟首冠。