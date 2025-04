NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

James Harden didn’t like Christian Braun’s foul and the Clippers and Nuggets go at it pic.twitter.com/Fxq8brOK2H

記者游郁香/綜合報導

快艇與金塊今(27)日進行季後賽首輪G4,上半場結束前,場上爆發大規模衝突,哈登(James Harden)、約基奇(Nikola Jokic)等兩隊多名主力都涉入其中,場面一度失控,最終共6人吞下技術犯規,但沒有人被驅逐出場,判決引發熱議。

As Braun is saying here, "That's basketball." I'm surprised this foul set Harden off so much pic.twitter.com/38agS9OeD8