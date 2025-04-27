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NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

記者游郁香／綜合報導

快艇與金塊今（27）日進行季後賽首輪G4，上半場結束前，場上爆發大規模衝突，哈登（James Harden）、約基奇（Nikola Jokic）等兩隊多名主力都涉入其中，場面一度失控，最終共6人吞下技術犯規，但沒有人被驅逐出場，判決引發熱議。

衝突發生在上半場尾聲，哈登持球進攻被金塊新星布勞恩（Christian Braun）犯規，隨即找對方理論，兩人在場上對峙，丹佛MVP約基奇、戈登（Aaron Gordon）跳出來保護小老弟，紛紛出手推了哈登，引爆雙方多人推擠的衝突，場面一片混亂。

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▲▼快艇哈登、金塊布勞恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登對金塊新星布勞恩的犯規動作很不滿，引爆了衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

所幸場上並無球員揮拳，衝突未進一步擴大。裁判經回看重播，認定雙方動作未達驅逐標準，僅給了哈登、鮑威爾（Norman Powell）、鄧恩（Kris Dunn）、約基奇、戈登與布勞恩等6人技術犯規，判決引起熱議。

快艇主場球迷對裁判的決定很不滿，場邊播報團隊與《Inside the NBA》節目組則認為判決適中，保留了季後賽應有的激烈氛圍。不過吞下技術犯規的6名球員只要再領到一個T，就會自動遭驅逐出場，這也成為接下來雙方必須謹慎因應的焦點。

目前快艇在系列賽以2勝比1敗領先，不過G4前3節打完，他們陷入20分落後，金塊很有機會扳平戰局。

▲▼快艇哈登、金塊布勞恩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇金塊James HardenNikola JokicAaron Gordon

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