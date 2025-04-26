盧戈8局8K繳好投　皇家擊敗太空人豪奪5連勝

▲盧戈8局8K好投。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間26日上午，堪薩斯皇家主場會師休士頓太空人，皇家先發右投盧戈（Seth Lugo）本戰大顯神威，主投8局僅被擊出3支安打，飆出8次三振沒有失分，最終皇家2比0擊敗太空人，上周結束6連敗後近期豪奪5連勝，近況絕佳。

盧戈開賽連續解決11位太空人打者，直到4局上半才被帕雷德斯（Isaac Paredes）擊出二壘安打，面臨失分危機的盧戈不慌不忙，以一記精彩曲球解決強打佩尼亞（Jeremy Pena），化解太空人攻勢。

比賽後段盧戈越投越穩，僅被太空人敲出2支安打沒有失分，皇家打線方面則是在5、6兩局給予火力支援，伊斯貝爾（Kyle Isbel）與倫弗洛（Hunter Renfroe）各敲出一支高飛犧牲打，最終皇家2比0力退太空人。

Seth Lugo, Pretty 72mph Slow Curve. pic.twitter.com/IM7XKLaZJf — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 26, 2025

盧戈今天先發8局被敲出3支零星安打，送出8次三振1次保送，沒有失分的他賽後防禦率降至3.08，順利收下本季第2勝。打線方面主戰游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）4打數3安打，連續安打紀錄推進至個人新高的第17場，在這段期間小惠特的打擊率為3成71（62 打數 23 安打）。