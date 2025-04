9上代打敲安終結41支0大低潮　遊騎兵主帥：為佩德森感到高興

▲▼佩德森(Joc Pederson)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

德州遊騎兵今天(24日)客場交手奧克蘭運動家,遊騎兵雖然最終2比5輸球,但陣中重砲手佩德森(Joc Pederson)在9局上半以代打身分敲出一支二壘安打,終結個人連續41個打數無安打的低潮,也讓主帥波奇(Bruce Bochy)直呼替他開心。

Joc Pederson has set a Texas Rangers record by going hitless in his last 41 at-bats



The MLB record is held by Chris Davis who had a 0-54 stretch in 2019 pic.twitter.com/M6IrWrrOVM