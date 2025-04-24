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9上代打敲安終結41支0大低潮　遊騎兵主帥：為佩德森感到高興

▲▼佩德森（Joc Pederson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼佩德森（Joc Pederson）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵今天（24日）客場交手奧克蘭運動家，遊騎兵雖然最終2比5輸球，但陣中重砲手佩德森（Joc Pederson）在9局上半以代打身分敲出一支二壘安打，終結個人連續41個打數無安打的低潮，也讓主帥波奇（Bruce Bochy）直呼替他開心。

賽前佩德森並未進入先發名單，但他在比賽最後一局以代打身份上場，佩德森鎖定運動家終結者米勒（Mason Miller）一顆100英哩速球，一棒擊向中外野形成一支二壘安打，這是佩德森自4月2日對紅人的比賽後第一支安打。

「我們都替他高興，」遊騎兵主帥波奇賽後受訪時說道，「能終結這波低潮真的很好，他面對的是個球速超過100英哩的投手，他不僅打到了，還是狠狠地擊出，我們希望這能讓他重拾手感。」

佩德森賽前創下遊騎兵隊史上最長連續無安打的紀錄，原紀錄保持人是目前效力於3A的福斯克（Justin Foscue），福斯克在上賽季締造39支0的難堪紀錄。

「不說還真不知道這個紀錄，」波奇隨後表示，「但佩德森就是佩德森，他擁有豐富的經驗，這不是他第一次陷入低潮，也許是最慘的一次吧，我也不確定，但他挺過這些低潮，而且他知道這只是過程的一部分。」

佩德森最終只差13個打數就能追平金鶯名將戴維斯（Chris Davis）的歷史紀錄，戴維斯曾在2018至2019年間，連續54個打數未敲出安打；「這項運動最重要的是韌性，不論是個人還是團隊，」波奇最後說，「我很欣賞他在這波低潮中依然保持正面態度，他在球隊贏球時總是最先慶祝的人，整段時間都很樂觀，他知道自己會走出來，也知道能幫助球隊贏球。」

關鍵字： MLB德州遊騎兵佩德森

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