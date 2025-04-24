力繳7局好投連兩戰優質先發　菅野智之「援護率」過低引關注

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間24日早上，巴爾的摩金鷹客場挑戰華盛頓國民，金鷹強投菅野智之力繳7局失3分好投，個人連續兩場比賽投出優質先發，無奈陣中打線關鍵時刻未能出現適時一擊，最終金鶯3比4苦吞近期三連敗。

James Wood pulls a 431-foot home run off the second deck! pic.twitter.com/Ez5edRCGMO [廣告]請繼續往下閱讀... April 23, 2025

1局下半主場國民發動進攻，首棒打者伍德（James Wood）鎖定菅野智之90英哩伸卡球，一棒扛出右外野助隊1比0先馳得點，兩出局後菅野智之再遇亂流，魯伊茲（Keibert Ruiz）敲安上壘後下一棒指定打擊貝爾（Josh Bell）掃出2分砲，國民開賽就取得3比0領先。

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度過首局不穩後，菅野智之從2局下半開始，連續解決8名國民打者，一路投到第7局時都未再讓對手碰到得分大門，7局下半菅野智之用三上三下收尾後也結束今天先發任務，退場時金鶯仍以2比3處於落後。

8局上半金鶯打線有所建樹，首名打者魏斯伯格（Jordan Westburg）擊出三壘安打後，烏里亞斯（Ramón Urías）打出高飛犧牲打助隊3比3扳平比數，也讓菅野智之成功解套，避免敗投。

不過國民很快就在8局下半還以顏色，賈西亞（Luis García Jr.）把握機會敲出高飛犧牲打，攻下超前致勝分，最終國民就以4比3順利贏球，賞給金鶯三連敗。

菅野智之今天先發7局耗費94球，被敲出5支安打包含2轟，失掉3分皆是自責分，送出1次三振沒有保送，賽後防禦率升至3.54。「我覺得是因為落入不利的投球數，才被打出這些球，這就是關鍵。」菅野智之賽後談到首局不穩表現時說道。

「能在那個情況下不被連打，並且以先搶好球的方式進行投球，是我能重新振作的關鍵，也與捕手進行了充分溝通，順利投完了第7局，這一點我很滿意。」菅野智之補充表示。

オリオールズ 菅野智之

7回94球 5安打3失点1奪三振 防御率3.54



初回に被本塁打を食らうもその後建て直しQS pic.twitter.com/QBSMJm0sr4 — 【MLB速報】放送地区【大谷速報】 (@MLB_comment) April 24, 2025

根據當地媒體《巴爾的摩太陽報》報導，過去10年間金鶯隊只有四位投手能連續兩場比賽投出7局0保送的成績，菅野智之是繼2015年陳偉殷、2019年米恩斯（John Means）、2024年伯恩斯（Corbin Burnes）之後的第4人。

此外報導中也提到菅野智之援護率過低的問題，菅野智之本季先發的五場比賽中，幾乎都缺乏打線支援，這場比賽金鶯雖然擊出10支安打，但得點圈打擊12打數僅敲出1支安打，留下高達12個殘壘；菅野本季先發的5場比賽中，打線最高得分為3分，平均得分則為2.2分。