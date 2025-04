力繳7局好投連兩戰優質先發　菅野智之「援護率」過低引關注

▲菅野智之。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間24日早上,巴爾的摩金鷹客場挑戰華盛頓國民,金鷹強投菅野智之力繳7局失3分好投,個人連續兩場比賽投出優質先發,無奈陣中打線關鍵時刻未能出現適時一擊,最終金鶯3比4苦吞近期三連敗。

James Wood pulls a 431-foot home run off the second deck! pic.twitter.com/Ez5edRCGMO