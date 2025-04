驚悚！波辛基斯遭肘擊額頭鮮血直流　塞爾提克少一哥仍2連勝

Jaylen Brown leaving his mark on Game 2 ????



He's got 33 PTS as the Celtics lead in the final minutes on TNT!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/H40wt9cA9J — NBA (@NBA) April 24, 2025

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍塞爾提克在季後賽首戰就傷了一哥坦圖(Jayson Tatum),他因手腕傷勢缺席今(24)日的G2,所幸上季FMVP布朗(Jaylen Brown)挺身而出,整場狂轟36分、10籃板、5助攻,率隊以109比100在主場取得2連勝。不過綠衫軍此戰又有另一主力掛彩,長人波辛基斯(Kristaps Porzingis)遭肘擊,額頭一度血流如注。

Kristaps Porzingis' forehead is bleeding after he took an elbow from Goga Bitadze ???? pic.twitter.com/XqUEoFbVQX — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 24, 2025

綠衫軍一哥坦圖G1遭魔術冠軍射手「KCP」波普(Kentavious Caldwell-Pope)惡意犯規重摔,傷到了右手腕,經檢查後確認為骨頭瘀傷,因此沒能在G2登場,這是他生涯首度缺席季後賽。

Things getting chippy in Celtics-Magic Game 2 after Kentavious Caldwell-Pope and Al Horford hit the ground ????



Jaylen Brown had some words with KCP after his foul on Big Al.



(via @danield1214) pic.twitter.com/3Fyt1CUyfK — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 24, 2025

波普開賽就遭塞爾提克主場球迷狂噓,未料他上半場又將38歲綠衫軍長人霍佛德(Al Horford)撞倒在地,隨後還與布朗發生口角,場面一度火爆,KCP瞬間成了TD花園的「公敵」,不過他整場表現慘澹,9投僅1中拿3分。

▲波辛基斯額頭一度血流不止,繃帶纏頭堅持回歸戰場。(圖/達志影像/美聯社)

第3節最後55秒,場上出現更驚悚的畫面,塞爾提克長人波辛基斯頭部被魔術中鋒畢塔吉(Goga Bitadze)的手肘撞到後倒地不起。僅短短數秒,波辛基斯的頭部開始大量出血,隊醫衝上前處理,波辛基斯以毛巾包覆止血並前往休息室治療,沒過多久,他便重返場邊,額頭上纏著厚重繃帶。

Kristaps Porzingis checks back in with a bandage on his forehead. https://t.co/CPU7KcA4qA pic.twitter.com/akNBiWjebH — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 24, 2025

根據場邊記者的消息,波辛基斯的傷口共縫了5針。他回到場上後對額頭上的大繃帶頗有微詞,再度進入球員通道更換為較小的繃帶,帶傷完成了比賽,貢獻了20分、10籃板,外帶火鍋、抄截各2。

Kristaps Porzingis was born to be a Boston Celtic. pic.twitter.com/66BMntyFGz — Dante Turo (@DanteOnDeck) April 24, 2025

在搭檔「不在」的情況下,上季FMVP布朗火力全開,他以19投12中猛砍36分、10籃板、5助攻,包辦5顆三分球,率隊以109比100擊敗魔術,在系列賽取得2勝0敗的優勢。雖然這場比賽並非塞爾提克最具宰制力的一戰,但球隊在坦圖缺席的情況下展現強大應變能力。

▲布朗在坦圖缺陣情況下砍下36分,率隊再勝魔術。(圖/達志影像/美聯社)