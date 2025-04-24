驚悚！波辛基斯遭肘擊額頭鮮血直流　塞爾提克少一哥仍2連勝

Jaylen Brown leaving his mark on Game 2 ????



He's got 33 PTS as the Celtics lead in the final minutes on TNT!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/H40wt9cA9J — NBA (@NBA) April 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克在季後賽首戰就傷了一哥坦圖（Jayson Tatum），他因手腕傷勢缺席今（24）日的G2，所幸上季FMVP布朗（Jaylen Brown）挺身而出，整場狂轟36分、10籃板、5助攻，率隊以109比100在主場取得2連勝。不過綠衫軍此戰又有另一主力掛彩，長人波辛基斯（Kristaps Porzingis）遭肘擊，額頭一度血流如注。

Kristaps Porzingis' forehead is bleeding after he took an elbow from Goga Bitadze ???? pic.twitter.com/XqUEoFbVQX — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 24, 2025

綠衫軍一哥坦圖G1遭魔術冠軍射手「KCP」波普（Kentavious Caldwell-Pope）惡意犯規重摔，傷到了右手腕，經檢查後確認為骨頭瘀傷，因此沒能在G2登場，這是他生涯首度缺席季後賽。

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Things getting chippy in Celtics-Magic Game 2 after Kentavious Caldwell-Pope and Al Horford hit the ground ????



Jaylen Brown had some words with KCP after his foul on Big Al.



(via @danield1214) pic.twitter.com/3Fyt1CUyfK — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 24, 2025

波普開賽就遭塞爾提克主場球迷狂噓，未料他上半場又將38歲綠衫軍長人霍佛德（Al Horford）撞倒在地，隨後還與布朗發生口角，場面一度火爆，KCP瞬間成了TD花園的「公敵」，不過他整場表現慘澹，9投僅1中拿3分。

▲波辛基斯額頭一度血流不止，繃帶纏頭堅持回歸戰場。（圖／達志影像／美聯社）

第3節最後55秒，場上出現更驚悚的畫面，塞爾提克長人波辛基斯頭部被魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）的手肘撞到後倒地不起。僅短短數秒，波辛基斯的頭部開始大量出血，隊醫衝上前處理，波辛基斯以毛巾包覆止血並前往休息室治療，沒過多久，他便重返場邊，額頭上纏著厚重繃帶。

Kristaps Porzingis checks back in with a bandage on his forehead. https://t.co/CPU7KcA4qA pic.twitter.com/akNBiWjebH — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 24, 2025

根據場邊記者的消息，波辛基斯的傷口共縫了5針。他回到場上後對額頭上的大繃帶頗有微詞，再度進入球員通道更換為較小的繃帶，帶傷完成了比賽，貢獻了20分、10籃板，外帶火鍋、抄截各2。

Kristaps Porzingis was born to be a Boston Celtic. pic.twitter.com/66BMntyFGz — Dante Turo (@DanteOnDeck) April 24, 2025

在搭檔「不在」的情況下，上季FMVP布朗火力全開，他以19投12中猛砍36分、10籃板、5助攻，包辦5顆三分球，率隊以109比100擊敗魔術，在系列賽取得2勝0敗的優勢。雖然這場比賽並非塞爾提克最具宰制力的一戰，但球隊在坦圖缺席的情況下展現強大應變能力。

▲布朗在坦圖缺陣情況下砍下36分，率隊再勝魔術。（圖／達志影像／美聯社）