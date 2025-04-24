運動雲

>

驚悚！波辛基斯遭肘擊額頭鮮血直流　塞爾提克少一哥仍2連勝

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克在季後賽首戰就傷了一哥坦圖（Jayson Tatum），他因手腕傷勢缺席今（24）日的G2，所幸上季FMVP布朗（Jaylen Brown）挺身而出，整場狂轟36分、10籃板、5助攻，率隊以109比100在主場取得2連勝。不過綠衫軍此戰又有另一主力掛彩，長人波辛基斯（Kristaps Porzingis）遭肘擊，額頭一度血流如注。

綠衫軍一哥坦圖G1遭魔術冠軍射手「KCP」波普（Kentavious Caldwell-Pope）惡意犯規重摔，傷到了右手腕，經檢查後確認為骨頭瘀傷，因此沒能在G2登場，這是他生涯首度缺席季後賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

波普開賽就遭塞爾提克主場球迷狂噓，未料他上半場又將38歲綠衫軍長人霍佛德（Al Horford）撞倒在地，隨後還與布朗發生口角，場面一度火爆，KCP瞬間成了TD花園的「公敵」，不過他整場表現慘澹，9投僅1中拿3分。

▲▼塞爾提克波辛基斯、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯額頭一度血流不止，繃帶纏頭堅持回歸戰場。（圖／達志影像／美聯社）

第3節最後55秒，場上出現更驚悚的畫面，塞爾提克長人波辛基斯頭部被魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）的手肘撞到後倒地不起。僅短短數秒，波辛基斯的頭部開始大量出血，隊醫衝上前處理，波辛基斯以毛巾包覆止血並前往休息室治療，沒過多久，他便重返場邊，額頭上纏著厚重繃帶。

根據場邊記者的消息，波辛基斯的傷口共縫了5針。他回到場上後對額頭上的大繃帶頗有微詞，再度進入球員通道更換為較小的繃帶，帶傷完成了比賽，貢獻了20分、10籃板，外帶火鍋、抄截各2。

在搭檔「不在」的情況下，上季FMVP布朗火力全開，他以19投12中猛砍36分、10籃板、5助攻，包辦5顆三分球，率隊以109比100擊敗魔術，在系列賽取得2勝0敗的優勢。雖然這場比賽並非塞爾提克最具宰制力的一戰，但球隊在坦圖缺席的情況下展現強大應變能力。

▲▼塞爾提克波辛基斯、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗在坦圖缺陣情況下砍下36分，率隊再勝魔術。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖布朗波辛基斯魔術

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

沒經驗的捕手先發搭古林睿煬初登板　日網批：真的很冒險

沒經驗的捕手先發搭古林睿煬初登板　日網批：真的很冒險

新庄監督調度遭痛批！古林睿煬賽後態度圈粉　日球迷全心支持他

新庄監督調度遭痛批！古林睿煬賽後態度圈粉　日球迷全心支持他

清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

古林睿煬處女秀失7分　資深球評談首打席最關鍵、仍看好直球潛力

古林睿煬處女秀失7分　資深球評談首打席最關鍵、仍看好直球潛力

古林睿煬首秀吞敗！　失7分原因曝：「那個男人」現場穿37號

古林睿煬首秀吞敗！　失7分原因曝：「那個男人」現場穿37號

NBA最被高估球員排行有巴特勒　排第1哈利伯頓：我肯定做對什麼

NBA最被高估球員排行有巴特勒　排第1哈利伯頓：我肯定做對什麼

古林睿煬日職初先發「震撼教育」挨轟失7分　退場自責眼眶紅　

古林睿煬日職初先發「震撼教育」挨轟失7分　退場自責眼眶紅　

不怪隊友守備瑕疵　古林睿煬：主要在我

不怪隊友守備瑕疵　古林睿煬：主要在我

鋼龍「看起來有點疲勞」　葉總評銳歐：球路還是滿犀利

鋼龍「看起來有點疲勞」　葉總評銳歐：球路還是滿犀利

NBA「寂寞大神」弗雷戴特宣布退休　曾在CBA單場轟75分

NBA「寂寞大神」弗雷戴特宣布退休　曾在CBA單場轟75分

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

熱門新聞

沒經驗的捕手先發搭古林睿煬初登板　日網批：真的很冒險

新庄監督調度遭痛批！古林睿煬賽後態度圈粉　日球迷全心支持他

清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

古林睿煬處女秀失7分　資深球評談首打席最關鍵、仍看好直球潛力

古林睿煬首秀吞敗！　失7分原因曝：「那個男人」現場穿37號

NBA最被高估球員排行有巴特勒　排第1哈利伯頓：我肯定做對什麼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1沒經驗的捕手搭古林　日網：很冒險

2不怪隊友！古林圈粉日球迷

3清宮失誤釀禍！新庄對古林很抱歉

4古林失7分！資深球評首打席最關鍵

5古林睿煬首秀吞敗！　失7分原因曝

最新新聞

1巴特勒驚悚重摔　勇士G2陷苦戰

2波辛基斯鮮血直流　塞爾提克2連勝

3大谷翔平當爸爸首安出爐　道奇遭逆轉

4「法官」連6打席敲安續當四割男

5布朗森碾壓約基奇　獲年度關鍵球員

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366