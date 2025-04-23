超越棒球的樂園！火腿打造ES CON世界觀　盼古林、孫易磊帶動效益

▲北海道日本火腿鬥士股份有限公司董事三谷仁志 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本北海道報導

北海道日本火腿鬥士隊將主場從札幌巨蛋遷至全新打造的「ES CON FIELD HOKKAIDO」以來，球場早已不再只是「比賽場地」的代名詞，而是一座結合溫泉、桑拿、餐飲、精釀啤酒與文化體驗的全方位娛樂場域。火腿球團企圖打造的不僅是一場比賽的觀賞體驗，而是讓人們生活有更多享受。

不只看球，是在感受一整個「世界觀」

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北海道日本火腿鬥士股份有限公司董事三谷仁志表示，ES CON FIELD 的設計概念正是要將棒球場轉化為綜合娛樂空間，希望球迷來這裡，不只是看球，而是可以沉浸在整個世界觀裡，「這才是我們打造這座球場的初衷。」

球場不僅擁有日本職棒首座天然草皮加開合式屋頂的設計，還設置了包括「塔樓飯店 TOWER 11」、可觀賽的「溫泉與桑拿」、精釀啤酒工坊、球迷親子區、VR體驗區等設施。即使是不看球的人，也能透過溫泉、美食、休閒活動享受一整天。

三谷仁志強調，球團目的是打造一個讓所有人都想來的場所，即使對棒球沒有興趣的人，也會想來泡溫泉等，「來這邊就是好好享受，像是結合棒球跟溫泉，產生更大樂趣。」

▲▼ 北海道日本火腿鬥士隊的主場ES CON FIELD球場導覽，泡溫泉、桑拿看比賽 。（圖／記者王真魚攝）



古林效應！台灣球迷成最大主力 未來挑戰10萬外國人入場

隨著台灣投手古林睿煬加盟火腿，球隊在台灣的關注度暴增。根據球團統計，2024年約有2萬名外國觀眾進場觀賽，其中超過半數來自台灣。三谷透露，希望未來能透過古林睿煬、孫易磊帶動效益，「外國人進場人數目標至少10萬，如果有一半來自台灣，那是最好的！」

今日為了迎接古林的初先發，球場商品部設立「古林專區」，推出專屬周邊商品——包括「我來自台灣」的應援毛巾、古林主題球衣與T恤。這些商品於22日剛上架形成搶購風潮。

「這個專區概念其實早在大谷翔平登板時就有執行過，而這次是專為古林規劃。大家都是為了古林來，我們一定要做出不一樣的體驗，讓球迷感受到尊重與熱情。」

▲北海道日本火腿鬥士隊的主場ES CON FIELD球場導覽，今日入住主場飯店可以獲得古林睿煬觀賽證書 。（圖／記者王真魚攝）



▲北海道日本火腿鬥士隊的主場ES CON FIELD球場導覽，打擊區有古林睿煬過去在統一獅的展示品 。（圖／記者王真魚攝）

志工文化深耕20年 球場是市民的驕傲

火腿隊搬遷球場的同時，也延續了札幌時期的「志工文化」。早在2006、2007年開始，球團便與地方社群合作，招募在地志工參與賽事服務與場內引導。

山谷指出，許多人都想要支持家鄉球隊，一起投入工作是最好的參與方式，因此開啟這項計畫，「從札幌到現在都是這樣子的想法。」

為未來鋪路：打造全新球場城市

火腿隊對ES CON FIELD的期待不只止於現在，更佈局未來。根據計畫，2028年球場旁將興建新車站，並陸續開發學校、飯店與商業設施，形成真正的「球場城市」。

火腿想要創造的不只是一座球場，而是屬於北海道、能代表地方精神的生活重心。

▲北海道日本火腿鬥士隊的主場ES CON FIELD球場導覽，桑拿 。（圖／記者王真魚攝）

▲北海道日本火腿鬥士隊的主場ES CON FIELD球場導覽，房間視角。（圖／記者王真魚攝）