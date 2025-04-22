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柚子同學來了！桌球國手高承睿大巨蛋開球　桃猿攜手乖乖送進場禮

▲桌球國手高承睿0423將來到臺北大巨蛋。（圖／樂天桃猿提供）

▲桌球國手高承睿0423將來到臺北大巨蛋。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台北大巨蛋4月23日迎來了一場熱鬧非凡的主題日活動，國民零食「乖乖」攜手樂天桃猿，共同應援「NONSTOP全猿猛進」。這次活動特別邀請到台灣桌球國手高承睿擔任開球嘉賓，為樂天桃猿注入滿滿的活力與好運。

高承睿是台灣2024年奧運桌球國手，在初戰奧運中闖進男單16強、男團8強，並被視為下屆洛杉磯奧運奪牌熱門選手。高承睿因外表酷似動畫《我們這一家》中的「柚子同學」，也讓他在網路上擁有不少粉絲。

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乖乖不僅是大家熟悉的零食，更被譽為台灣都市傳說中的「神隊友」。這次乖乖以「乖乖，挺在地的」為核心，積極與樂天桃猿跨界合作，號召所有「10號隊友」一起高喊「NONSTOP全猿猛進」，為球隊應援。現場球迷憑當日內野有價票區即可免費獲得乖乖一包，並在乖乖應援包上寫下「乖乖」贏得每場比賽的勝利願望。

活動當天，乖乖還安排了多項互動活動，讓球迷不僅能吶喊助威，還能帶回好禮。球迷們只要在指定時間內來到大巨蛋B1的乖乖攤位，完成追蹤官方FB或IG或拍攝限時動態任務，即可獲得乖乖禮包，並參加「乖乖骰到6」遊戲。骰到1至5可獲得乖乖限定周邊，若幸運骰到6，還能直接把整箱乖乖新品帶回家。

此外，乖乖生技也同步推出「追蹤就送好禮」活動，只要追蹤乖乖生技FB或IG，即可兌換乖乖生技體驗包一份。乖乖邀請所有「10號隊友」一起到場力挺，和乖乖攜手為樂天桃猿守護好運，應援不間斷。

這次乖乖與樂天桃猿的合作，不僅為球迷們帶來了豐富的互動體驗，也展現了乖乖在支持台灣棒球運動上的熱情與決心。未來，乖乖將繼續以「乖乖，挺在地的」為核心，積極與各行各業跨界合作，為更多賽事注入活力與好運。

關鍵字： 活動樂天桃猿乖乖台北大巨蛋互動

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