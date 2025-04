雷納德高效狂轟39分　快艇主帥：他健康我們能贏得任何系列賽

▲雷納德。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯快艇今天(台灣時間22日)在西區首輪季後賽G2對陣丹佛金塊的比賽中,憑藉著主將雷納德(Kawhi Leonard)全場19投15中狂轟39分的帶領下,在節末甩開金塊糾纏,最終就以105比102收下勝利,系列賽雙方戰至1比1平,賽後快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)盛讚雷納德,直言「只要他健康,我們能贏得任何系列賽。」

雷納德全場上陣39分鐘,出手19次命中15球,其中包含外線投7中4,除了攻下全場最高的39分外,也是生涯第4次在季後賽以超過75%的投籃命中率攻下至少30分,追平歐尼爾(Shaquille O’Neal)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的生涯紀錄;隊史方面雷納德生涯在快艇季後賽第15次拿超過30分,排名隊史第1。

