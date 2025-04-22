雷納德高效狂轟39分　快艇主帥：他健康我們能贏得任何系列賽

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯快艇今天（台灣時間22日）在西區首輪季後賽G2對陣丹佛金塊的比賽中，憑藉著主將雷納德（Kawhi Leonard）全場19投15中狂轟39分的帶領下，在節末甩開金塊糾纏，最終就以105比102收下勝利，系列賽雙方戰至1比1平，賽後快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）盛讚雷納德，直言「只要他健康，我們能贏得任何系列賽。」

KAWHI LEONARD TONIGHT:



39 POINTS

5 ASSISTS

15/19 FG

92% TS



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雷納德全場上陣39分鐘，出手19次命中15球，其中包含外線投7中4，除了攻下全場最高的39分外，也是生涯第4次在季後賽以超過75%的投籃命中率攻下至少30分，追平歐尼爾(Shaquille O’Neal)和賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的生涯紀錄；隊史方面雷納德生涯在快艇季後賽第15次拿超過30分，排名隊史第1。

KAWHI LEONARD MASTERPIECE IN GAME 2!



39 PTS

15-19 FGM

5 AST

2 STL

4 3PM



Clippers even the series 1-1 in a THRILLER in Denver pic.twitter.com/9pFIrooD1a — NBA (@NBA) April 22, 2025

「今晚我手感不錯，」雷納德賽後說道，「我就是持續比賽，無論投進或投失，都試著保持在那個狀態中，我現在很開心自己能夠自由移動，打完比賽身體也沒什麼問題，」雷納德接著提到，「過去兩年我都是坐著看季後賽的，所以現在能站在第一線比賽，感覺真的很好。」

快艇主帥魯伊則給予雷納德大大肯定，「這就是他存在的意義，為了季後賽保持健康，」魯伊表示，「我們知道只要雷納德健康，我們就有機會贏下任何系列賽。」