運動雲

>

海神威勝克服生涯最重傷勢！　睽違4個月返高雄巨蛋吐心聲

▲▼高雄全家海神全能洋將威勝。（圖／高雄海神提供）

▲高雄全家海神全能洋將威勝近來傷癒回歸。（圖／高雄海神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊「叱吒風雲」主題周26日、27日登場，同時也是洋將威勝繼12月15日後再度重返高雄巨蛋出賽。威勝開季就以場均21.4分、12.2籃板勇奪10月、11月最佳洋將，無奈第9場賽事就右手掌骨裂。睽違近4個月，威勝月中回歸，近3場能攻下場均14.3分、16籃板、4助攻，對於重返巨蛋，他感到十分興奮。

▲▼高雄全家海神全能洋將威勝。（圖／高雄海神提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧右手傷勢，25歲的威勝坦言是生涯最嚴重，特別是在賽季期間得休兵長達4個月，「復健期間在沒有辦法運球以及使用右手投籃情況下，我把握時間，試著加強左手運用。很感謝防護員時時注意我的復原狀態，確保我在恢復治療以及手部活動範圍都在正確軌道上，能健康地回場。」

▲▼高雄全家海神全能洋將威勝。（圖／高雄海神提供）

大半賽季板凳觀戰，威勝無論場上場下持續給予隊友強大支持與力量，養傷期間不時能看到他在板凳上激動振臂，為隊友歡呼喝采，在休息室也不吝向隊友提供自己所見。

「因為我擁有一群很棒的隊友，是讓我即便沒有辦法上場之際，仍然如此投入的最大原因，我希望與我的隊友同在。」場邊無役不與，另一方面，威勝也提到，在場邊觀戰，更能綜觀全局，提供隊友更多閱讀比賽的視角。

威勝說：「在場邊你能夠以不同視角閱讀比賽。所以我將此視為一種責任，確保我的隊友們能夠看到全觀的視角，而不會因為在場上只有單一視角。」

▲▼高雄全家海神全能洋將威勝。（圖／高雄海神提供）

關鍵字： TPBL高雄全家海神威勝

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

杜克18歲天才宣布投入NBA選秀　弗拉格正式鎖定2025狀元

杜克18歲天才宣布投入NBA選秀　弗拉格正式鎖定2025狀元

運動家首輪大物來了！柯茲小聯盟僅打32場將迎大聯盟初登場

運動家首輪大物來了！柯茲小聯盟僅打32場將迎大聯盟初登場

接任總管不到3年！「林書豪麻吉」遭老鷹開除　去年才抽中狀元籤

接任總管不到3年！「林書豪麻吉」遭老鷹開除　去年才抽中狀元籤

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

熱門新聞

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1打擊率僅剩1成9　辰己涼介遭下放

2日本火腿主場締世界紀錄！古林明首秀

3火腿訓練顛覆古林想像　他成旅日靠山

4綠軍教頭看一哥受傷竟怒吼「站起來」

5勇士3連霸功臣　辛特力將來台打BCL

最新新聞

1海神威勝睽違4個月返高雄巨蛋吐心聲

2喬迪獲選PLG年度防守球員

3韓國強投安佑鎮術後飆速156　經典賽勁敵？

4林多雙響率大都會5比4擊退費城人

5雷納德飆39分！快艇G2險退金塊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366