海神威勝克服生涯最重傷勢！　睽違4個月返高雄巨蛋吐心聲

▲高雄全家海神全能洋將威勝近來傷癒回歸。（圖／高雄海神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊「叱吒風雲」主題周26日、27日登場，同時也是洋將威勝繼12月15日後再度重返高雄巨蛋出賽。威勝開季就以場均21.4分、12.2籃板勇奪10月、11月最佳洋將，無奈第9場賽事就右手掌骨裂。睽違近4個月，威勝月中回歸，近3場能攻下場均14.3分、16籃板、4助攻，對於重返巨蛋，他感到十分興奮。

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回顧右手傷勢，25歲的威勝坦言是生涯最嚴重，特別是在賽季期間得休兵長達4個月，「復健期間在沒有辦法運球以及使用右手投籃情況下，我把握時間，試著加強左手運用。很感謝防護員時時注意我的復原狀態，確保我在恢復治療以及手部活動範圍都在正確軌道上，能健康地回場。」

大半賽季板凳觀戰，威勝無論場上場下持續給予隊友強大支持與力量，養傷期間不時能看到他在板凳上激動振臂，為隊友歡呼喝采，在休息室也不吝向隊友提供自己所見。

「因為我擁有一群很棒的隊友，是讓我即便沒有辦法上場之際，仍然如此投入的最大原因，我希望與我的隊友同在。」場邊無役不與，另一方面，威勝也提到，在場邊觀戰，更能綜觀全局，提供隊友更多閱讀比賽的視角。

威勝說：「在場邊你能夠以不同視角閱讀比賽。所以我將此視為一種責任，確保我的隊友們能夠看到全觀的視角，而不會因為在場上只有單一視角。」