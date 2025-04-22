台灣警戒勁敵？韓國強投安佑鎮術後飆速156　韓國教頭曝兩大考量

▲安佑鎮。（圖／截自KBO官網）

記者楊舒帆／綜合報導

為了備戰明年的WBC經典賽，韓國投手安佑鎮正在進行復健訓練，並已經展示出156公里的快速球，成為中華隊的強敵候選之一。然而，韓國總教練柳志炫仍有兩大考量。首先，他需要觀察安佑鎮的實戰情況；其次，安佑鎮曾因高中時期的校園暴力事件引發爭議，這部分的輿論反應仍需關注。

26歲的安佑鎮自2022年起效力於Kiwoom英雄，並於2022至2023年賽季連續表現優異，被認為是韓國職棒最強的投手之一。2023賽季結束後，安佑鎮因肘部韌帶受傷，進行了托米琼手術（Tommy John手術）。隨後，他於2023年12月18日入伍，成為社會服務役，並同時兼顧國防義務和復健工作。

經過約一年半的復健，安佑鎮重返投手丘，並回到自己的母校——徽文高中進行投球練習。根據韓媒《SPOTV》報導，安佑鎮的肘部復健已經完成，且能在投手丘上毫無限制地投球。儘管他無法像職業隊的球員一樣全天候專注於復健，安佑鎮仍保持著逐步增加投球數量的計劃。目前，他正努力將體能調整到可以投100球的程度，並準備於9月17日退伍後，迅速回到1軍。

安佑鎮表示，若Kiwoom允許，他希望能在1軍投1至2場比賽，並結束本賽季的比賽。這樣的經歷將對來年的準備起到重要作用。隨著復健的進展，安佑鎮的目標明確：在9月退伍後，快速重返投手丘。

此外，安佑鎮是否能參加2026年WBC經典賽也成為熱議話題。若他能在9月復出後累積經驗，他很可能成為WBC的候選人之一。儘管安佑鎮曾因高中時的校園暴力事件遭到禁賽，無法參加奧運或亞運等大會，但經典賽是由大聯盟主辦的，並無資格限制。然而，輿論問題仍然存在。部分球迷對他的負面評價尚未消除，但同時也有觀點指出，韓國隊在國際賽中的表現不佳，安佑鎮的實力無疑是隊伍所需的重要資源。

目前效力於舊金山巨人的李政厚曾公開表示自己有意參加經典賽，並呼籲韓國隊組建最佳陣容。韓國隊新任總教練柳志炫也持相同看法。

對於安佑鎮的情況，柳志炫教練則謹慎看待，他強調安佑鎮目前還未在1軍登板，必須先觀察他的復出狀況。柳志炫指出，「整體的共識很重要」，並表示將持續關注球員意見及公眾反應。雖然他沒有明確表示「不選」，但這意味著選擇的機會仍然存在。因此，隨著安佑鎮在9月退伍，這一問題可能會成為焦點並進一步受到討論。