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籃板阻攻抄截3冠王！　喬迪獲選PLG年度防守球員

▲▼PLG年度防守球員喬迪；PLG年度防守第一隊。（圖／PLG提供）

▲PLG年度防守球員喬迪。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+ 今（22）日公布2024-25球季年度防守球員及年度防守第一隊，年度防守球員由本季籃板阻攻抄截三冠王、高雄鋼鐵人的喬迪獲得，而年度防守第一隊4隊均有球員入選，以台鋼獵鷹入選2位球員最多。

本季拿下籃板、阻攻及抄截三冠王的喬迪，他的防守對球隊的重要性不言可喻。除了有單場30籃板創下本季聯盟個人單場籃板紀錄之外，喬迪本季也有過單場7阻攻、單場5抄截的精采表現，亮眼的防守數加上強悍的防守意識，讓喬迪以些微之差擊敗勁敵臺北富邦勇士的威希，獲選本季的年度防守球員。

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2024-25球季年度防守球員前3名得分如下：
喬迪 (鋼鐵人) 79分
威希 (勇士) 75分
李家慷 (領航猿) 61分

▲▼PLG年度防守球員喬迪；PLG年度防守第一隊。（圖／PLG提供）

▲PLG年度防守第一隊。（圖／PLG提供）

至於本季的年度防守第一隊，總共入選3名前場及2名後場球員。前場的部分，由喬迪領軍，搭配獵鷹雙星謝宗融（場均8.0籃板為聯盟非外籍球員第1）及蓋比（場均1.1阻攻為聯盟非外籍球員第1），這個組合在籃板保護和禁區威嚇都算是聯盟本季一時之選。

在後場方面，領航猿的李家慷場均1.7抄截（僅次於喬迪為聯盟非外籍球員第1）、3.2籃板，搭配勇士的周桂羽1.4抄截、2.8籃板，2人除了防守數據有好表現之外，積極的防守意識讓他們時常不畏懼地貼身防守對方的後場重點球員，成為教練眼中最佳的防守大鎖，入選年度防守第一隊實至名歸。

關鍵字： PLG年度防守球員年度防守第一隊

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