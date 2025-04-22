獨行俠總管認「低估球迷多愛唐西奇」　堅稱新陣容健康就能奪冠

"I did know that Luka was important to the fan base. I didn't quite know it to what level."



—Mavericks GM Nico Harrison on the Luka Doncic trade pic.twitter.com/AIpzFygBb3 — ESPN (@espn) April 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）今（22）日在記者會上首度坦承，自己低估了達拉斯球迷對前頭牌唐西奇（Luka Doncic）的愛有多深，不過他堅信這筆震撼交易有助球隊邁向總冠軍，「我們只需要回到健康狀態，我們現有的這支球隊就有爭冠實力。」

哈里森今年季中將當家一哥唐西奇交易至湖人，換來明星長人戴維斯（Anthony Davis），這個決定引來球迷強烈反彈。過去兩個半月，「開除哈里森」的聲浪不絕於耳。

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▲獨行俠總管哈里森（右）坦言低估球迷對唐西奇的感情。（圖／達志影像／美聯社）

哈里森今日在賽季結束記者會上坦承，「我知道唐西奇對球迷來說很重要，但我沒有意識到那種感情的層級竟然這麼高。」不過他仍強調自己做了正確的決定， 他原本預期只要戴維斯能與厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）、華盛頓（P.J. Washington）及里夫利二世（Dereck Lively II）一起出賽，戰績將會迅速提升，也能平息外界批評聲浪。

但現實卻背道而馳。5人未能同場上陣，戴維斯在獨行俠首秀就拉傷鼠蹊部，僅與厄文搭檔上場不到3節便退場，之後厄文又因左膝前十字韌帶撕裂整季報銷。

「我們本來認為這是一支具爭冠潛力的陣容，若能打出高水準表現，就能讓外界質疑聲平息，」哈里森說，「可惜沒能如願，一切批評聲音也就不斷延燒。」

▲唐西奇被交易至湖人後，獨行俠球迷持續表達不滿。（圖／達志影像／美聯社）

在戴維斯缺陣期間，獨行俠一度人手短缺，甚至差點無法達到NBA最低出賽人數標準。直到戴維斯傷癒回歸後，球隊狀態才逐漸穩定，最終以西區第10種子晉級附加賽，首戰擊敗國王後，第2戰遭灰熊淘汰，止步於爭奪第8種子的附加賽第2輪。

哈里森表示，球隊在今年選秀持有首輪第11順位，有信心挑中一位具潛力的新秀，也不排除透過自由市場進行補強。不過他強調，「我們只需要回到健康狀態，我們現有的這支球隊就有爭冠實力。我們預期厄文明年會傷癒回歸，屆時我們相信能再次挑戰總冠軍。」

▲獨行俠總管哈里森（左）堅持自己做了正確決定。（圖／達志影像／美聯社）

外界也關注唐西奇對交易的反應。根據《ESPN》報導，唐西奇對哈里森日前在媒體會上重申「防守贏得總冠軍」的發言時直言，「這讓人感到難過。」但他同時也說，他已經選擇向前看。

哈里森對此回應，「我其實也和他一樣的想法。我從未說過唐西奇一句壞話，現在我只想與我們擁有的這支球隊一起向前邁進。」