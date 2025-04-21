運動雲

>

樂天女孩空姐造型熱舞太辣！河智媛曝反差萌：私下叫我大叔

▲ 從粉絲變同事！岱縈曝暗戀韓籍新女神智媛：真的好香好幸福 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 從粉絲變同事！岱縈曝暗戀韓籍新女神智媛：真的好香好幸福 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿「環遊世界」主題日進入第二天，20日的活動依舊熱力四射。樂天女孩們再次穿上空姐制服和窄裙，化身高顏值機組員大跳開場舞。不過中途天公不作美，大雨突襲導致比賽暫停順延，但女孩們的熱情依舊沒被澆熄。

連兩天以空姐裝亮相的韓籍新成員河智媛，三天連續登板應援仍敬業十足，被問到身體狀況時笑說：「比賽的時候腳不怎麼疼，結束後總是會疼。但應援後都有休息，好多了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

空姐造型讓網友大讚「哪家航空顏值這麼高？」河智媛表示，雖然從沒夢想當空姐，但很榮幸能穿著乘務員制服為大家加油，「謝謝粉絲們告訴我，這個服裝很適合我。」而岱縈也興奮分享，「第一次穿空姐服應援超夢幻的啦！」她更透露自己小時候真的有空姐夢，但因為身高限制而放棄，沒想到能在球場上圓夢。

過去她還曾參與台灣虎航與Rakuten Monkeys合作的彩繪機活動，不僅體驗空姐廣播，還和球迷一起翱翔天空，回憶滿滿。

▲ 從粉絲變同事！岱縈曝暗戀韓籍新女神智媛：真的好香好幸福 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 河智媛 。（圖／樂天桃猿提供）

活動當天，岱縈與智媛還參與粉絲互動活動，談起對新成員的印象，岱縈笑說：「其實我之前就是她的小粉絲了，已經默默關注她很久，沒想到現在可以變成同事真的很開心！」雖然自認是「大I人」，平常不敢主動聊天，但這天托贊助商達美樂之福，兩人有了最多互動的一天，「我會簡單的韓文單字，而她沒想到也會一些簡單的中文喔！」更分享有趣插曲，路上有粉絲送娃娃給智媛，像極了龍蝦，沒想到她竟然脫口而出：「麻辣燙、龍蝦」，讓大家驚喜又爆笑。

河智媛也在網上掀起討論，一段她在簽名時被粉絲用「諧音哏」撩到大笑的影片瘋傳。智媛表示：「粉絲們為了中文還不太熟練的我準備了韓語，所以很感動。」

看到許多以自己為主題的周邊商品也讓她直呼神奇。她還自曝私底下其實個性反差大，「私人場合，我更喜歡先開玩笑，因為喜歡大叔式搞笑，所以外號叫大叔。」

身為「學姐」的岱縈則展現超強續航力，自豪表示自己狀況絕佳，即使連三四戰應援也能輕鬆應對。她分享：「最重要的就是多睡覺！」她笑說若時間允許，會讓自己每天睡滿7、8小時。至於最大能量來源？她開心地說：「就是看見粉絲的時候，也是我的動力來源！」

關鍵字： 樂天桃猿空姐造型熱情應援球場活動笑翻現場

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

快訊／「咖哩大神」柯瑞爆發狂砍31分　勇士季後賽首戰撂倒火箭

快訊／「咖哩大神」柯瑞爆發狂砍31分　勇士季後賽首戰撂倒火箭

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

NBA公布7大年度獎項決選名單！　約基奇挑戰5年第4座MVP

NBA公布7大年度獎項決選名單！　約基奇挑戰5年第4座MVP

當爸太興奮？大谷首戰沒安打 羅伯斯笑祝打出「人生第一球」

當爸太興奮？大谷首戰沒安打 羅伯斯笑祝打出「人生第一球」

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟主題日史上最高

「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟主題日史上最高

無安打破功！弗萊德遭記錄員改判　仍助洋基完封光芒

無安打破功！弗萊德遭記錄員改判　仍助洋基完封光芒

幸運球迷中場「奇蹟一投」　雲豹主場贏台北-洛杉磯雙人來回機票

幸運球迷中場「奇蹟一投」　雲豹主場贏台北-洛杉磯雙人來回機票

主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

KKBOX／〈苦茶〉18年了！　全場跟棒棒堂大合唱

熱門新聞

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

快訊／「咖哩大神」柯瑞爆發狂砍31分　勇士季後賽首戰撂倒火箭

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

NBA公布7大年度獎項決選名單！　約基奇挑戰5年第4座MVP

當爸太興奮？大谷首戰沒安打 羅伯斯笑祝打出「人生第一球」

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷歸隊爆歡呼！保送助道奇完封

2柯瑞爆發砍31分　勇士季後賽G1宰火箭

3季後賽G1史上最大分差！雷霆狂勝51分

4NBA公布7大年度獎項決選名單！

5太嗨？羅伯斯恭喜大谷打出人生第一球

最新新聞

1士官長巴特勒　寫季後賽鬼神紀錄

2河智媛曝反差萌：私下叫我大叔

3統一獅「南人祭」　黃妃開唱

4柯瑞變身蝙蝠俠　巴特勒高喊勇士奪冠

5場均36.4分　艾賽亞奪4月MVP

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366