樂天女孩空姐造型熱舞太辣！河智媛曝反差萌：私下叫我大叔

▲ 從粉絲變同事！岱縈曝暗戀韓籍新女神智媛：真的好香好幸福 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿「環遊世界」主題日進入第二天，20日的活動依舊熱力四射。樂天女孩們再次穿上空姐制服和窄裙，化身高顏值機組員大跳開場舞。不過中途天公不作美，大雨突襲導致比賽暫停順延，但女孩們的熱情依舊沒被澆熄。

連兩天以空姐裝亮相的韓籍新成員河智媛，三天連續登板應援仍敬業十足，被問到身體狀況時笑說：「比賽的時候腳不怎麼疼，結束後總是會疼。但應援後都有休息，好多了。」

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空姐造型讓網友大讚「哪家航空顏值這麼高？」河智媛表示，雖然從沒夢想當空姐，但很榮幸能穿著乘務員制服為大家加油，「謝謝粉絲們告訴我，這個服裝很適合我。」而岱縈也興奮分享，「第一次穿空姐服應援超夢幻的啦！」她更透露自己小時候真的有空姐夢，但因為身高限制而放棄，沒想到能在球場上圓夢。

過去她還曾參與台灣虎航與Rakuten Monkeys合作的彩繪機活動，不僅體驗空姐廣播，還和球迷一起翱翔天空，回憶滿滿。

▲ 河智媛 。（圖／樂天桃猿提供）

活動當天，岱縈與智媛還參與粉絲互動活動，談起對新成員的印象，岱縈笑說：「其實我之前就是她的小粉絲了，已經默默關注她很久，沒想到現在可以變成同事真的很開心！」雖然自認是「大I人」，平常不敢主動聊天，但這天托贊助商達美樂之福，兩人有了最多互動的一天，「我會簡單的韓文單字，而她沒想到也會一些簡單的中文喔！」更分享有趣插曲，路上有粉絲送娃娃給智媛，像極了龍蝦，沒想到她竟然脫口而出：「麻辣燙、龍蝦」，讓大家驚喜又爆笑。

河智媛也在網上掀起討論，一段她在簽名時被粉絲用「諧音哏」撩到大笑的影片瘋傳。智媛表示：「粉絲們為了中文還不太熟練的我準備了韓語，所以很感動。」

看到許多以自己為主題的周邊商品也讓她直呼神奇。她還自曝私底下其實個性反差大，「私人場合，我更喜歡先開玩笑，因為喜歡大叔式搞笑，所以外號叫大叔。」

身為「學姐」的岱縈則展現超強續航力，自豪表示自己狀況絕佳，即使連三四戰應援也能輕鬆應對。她分享：「最重要的就是多睡覺！」她笑說若時間允許，會讓自己每天睡滿7、8小時。至於最大能量來源？她開心地說：「就是看見粉絲的時候，也是我的動力來源！」