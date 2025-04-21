金鶯2比24慘敗紅人、本季還沒連贏3場...　教頭：真的很丟臉

Austin Wynns is 6-for-7 today ????



The @Reds have scored 24 total runs! pic.twitter.com/hbxup0e60z — MLB (@MLB) April 20, 2025

記者王真魚／綜合報導

紅人隊在20日（台灣時間21日）對戰金鶯隊的客場比賽中，火力大爆發，全場敲出25支安打、攻下24分，締造了一場歷史性的勝利。終場24：2痛宰金鶯。

比賽在1比1平手的情況下進入第3局，德拉克魯斯（Elly De La Cruz）擊出本季第5支全壘打幫助球隊超前。紅人隊展開猛烈攻勢，單局11人上場打擊，灌進7分。

紅人打線在第4、5局再各添2分，第7局靠著4支安打進帳3分，第8局再灌5分，包括第八棒馬特（Noelvi Marte）擊出滿壘全壘打，第9局第九棒溫斯（Austin Wynns）也轟出三分砲，追加4分。 紅人隊直到最後一局都未停下進攻的腳步，最終攻下驚人的24分。

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特別值得一提的是後段棒次的表現：第八棒馬特繳出5安打、7打點，第九棒溫斯則是6安打、6打點，表現非常亮眼。 根據大聯盟官網「MLB.com」的報導，這是紅人隊自1901年以來，第4次單場得分達到或超過24分。距離球隊單場得分紀錄——1999年5月19日對上洛磯隊時所締造的26分——已經相隔26年。

▲ 金鶯教頭海德（Brandon Hyde） 。（圖／達志影像／美聯社）

此外，紅人隊此役在得點圈有跑者的情況下擊出15支安打，創下自1975年開始相關統計以來的隊史新高；全隊單場累計38次上壘，同樣刷新球隊紀錄；而溫斯單場6支安打，更追平了球隊史上的最高紀錄。

另一方面，遭到慘敗的金鶯隊，在第8局（當時1比15落後）派出內野手馬提歐（Jorge Mateo）登板投球；第9局（2比20落後）則換上捕手（Gary Sánchez）上場投球——兩名野手投手總計被打下9分。

這是自2007年8月22日以3比30慘敗給遊騎兵以來，金鶯隊所丟最多分數的一場比賽。 「這真的很丟臉。你絕對不希望在復活節這一天，當著主場分球迷的面打成這樣。」

總教練海德（Brandon Hyde）直言，球隊應該要打出競爭力。 但這支球隊的輪值目前是全大聯盟最糟的，整體防禦率高達6.11，21場比賽中已有10場先發投不到5局。在這樣的情況下，牛棚被迫提前上場、負擔過重，而先發一開局就大量失分，也讓打線難以追回比分。

因此，金鶯目前9勝12敗的開季成績，只拿下一次系列賽勝利、從未贏過連續三場，很大一部分問題就是先發投手群的表現。 「你不可能靠這種方式贏球。」

海德直言，「偶爾會贏，因為你可能打得比對手更多分，但這不是贏得大聯盟比賽的方式。」