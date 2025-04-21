運動雲

>

金鶯2比24慘敗紅人、本季還沒連贏3場...　教頭：真的很丟臉

記者王真魚／綜合報導

紅人隊在20日（台灣時間21日）對戰金鶯隊的客場比賽中，火力大爆發，全場敲出25支安打、攻下24分，締造了一場歷史性的勝利。終場24：2痛宰金鶯。

比賽在1比1平手的情況下進入第3局，德拉克魯斯（Elly De La Cruz）擊出本季第5支全壘打幫助球隊超前。紅人隊展開猛烈攻勢，單局11人上場打擊，灌進7分。

紅人打線在第4、5局再各添2分，第7局靠著4支安打進帳3分，第8局再灌5分，包括第八棒馬特（Noelvi Marte）擊出滿壘全壘打，第9局第九棒溫斯（Austin Wynns）也轟出三分砲，追加4分。 紅人隊直到最後一局都未停下進攻的腳步，最終攻下驚人的24分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別值得一提的是後段棒次的表現：第八棒馬特繳出5安打、7打點，第九棒溫斯則是6安打、6打點，表現非常亮眼。 根據大聯盟官網「MLB.com」的報導，這是紅人隊自1901年以來，第4次單場得分達到或超過24分。距離球隊單場得分紀錄——1999年5月19日對上洛磯隊時所締造的26分——已經相隔26年。

▲ 金鶯教頭海德（Brandon Hyde） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 金鶯教頭海德（Brandon Hyde） 。（圖／達志影像／美聯社）

此外，紅人隊此役在得點圈有跑者的情況下擊出15支安打，創下自1975年開始相關統計以來的隊史新高；全隊單場累計38次上壘，同樣刷新球隊紀錄；而溫斯單場6支安打，更追平了球隊史上的最高紀錄。

另一方面，遭到慘敗的金鶯隊，在第8局（當時1比15落後）派出內野手馬提歐（Jorge Mateo）登板投球；第9局（2比20落後）則換上捕手（Gary Sánchez）上場投球——兩名野手投手總計被打下9分。

這是自2007年8月22日以3比30慘敗給遊騎兵以來，金鶯隊所丟最多分數的一場比賽。 「這真的很丟臉。你絕對不希望在復活節這一天，當著主場分球迷的面打成這樣。」

總教練海德（Brandon Hyde）直言，球隊應該要打出競爭力。 但這支球隊的輪值目前是全大聯盟最糟的，整體防禦率高達6.11，21場比賽中已有10場先發投不到5局。在這樣的情況下，牛棚被迫提前上場、負擔過重，而先發一開局就大量失分，也讓打線難以追回比分。

因此，金鶯目前9勝12敗的開季成績，只拿下一次系列賽勝利、從未贏過連續三場，很大一部分問題就是先發投手群的表現。 「你不可能靠這種方式贏球。」

海德直言，「偶爾會贏，因為你可能打得比對手更多分，但這不是贏得大聯盟比賽的方式。」

關鍵字： 棒球紅人金鶯MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

NBA公布7大年度獎項決選名單！　約基奇挑戰5年第4座MVP

NBA公布7大年度獎項決選名單！　約基奇挑戰5年第4座MVP

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

當爸太興奮？大谷首戰沒安打 羅伯斯笑祝打出「人生第一球」

當爸太興奮？大谷首戰沒安打 羅伯斯笑祝打出「人生第一球」

「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟主題日史上最高

「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟主題日史上最高

幸運球迷中場「奇蹟一投」　雲豹主場贏台北-洛杉磯雙人來回機票

幸運球迷中場「奇蹟一投」　雲豹主場贏台北-洛杉磯雙人來回機票

無安打破功！弗萊德遭記錄員改判　仍助洋基完封光芒

無安打破功！弗萊德遭記錄員改判　仍助洋基完封光芒

主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

罕見劇本！「再見投手犯規」奪冠　台中市代表LLB出征韓國

罕見劇本！「再見投手犯規」奪冠　台中市代表LLB出征韓國

迴轉未禮讓害人！　高雄轎車擊落重機騎士彈飛2公尺

熱門新聞

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

NBA公布7大年度獎項決選名單！　約基奇挑戰5年第4座MVP

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

當爸太興奮？大谷首戰沒安打 羅伯斯笑祝打出「人生第一球」

「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟主題日史上最高

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷歸隊爆歡呼！保送助道奇完封

2季後賽G1史上最大分差！雷霆狂勝51分

3NBA公布7大年度獎項決選名單！

4大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場

5太嗨？羅伯斯恭喜大谷打出人生第一球

最新新聞

1金鶯慘遭紅人血洗　教頭：真的很丟臉

2米歇爾狂轟30分　騎士G1痛宰熱火

3李灝宇兩度率隊扳平　鄭宗哲3戰7安

4NBA公布7大年度獎項決選名單！

5無安打夢碎！洋基投手遭記錄員改判

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366