運動雲

>

塞爾提克季後賽首戰輕取魔術　一哥坦圖遭惡犯摔到右手腕引擔憂

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍波士頓塞爾提克今（21）日在主場迎來季後賽首戰，雖一度在上半場受到奧蘭多魔術壓制，但第3節打出30對18的大逆襲，最終以103比86大勝17分，取得開門紅。不過，當家一哥坦圖（Jayson Tatum）末節一度重摔、手腕著地，引發擔憂。

此役綠衫軍由懷特（Derrick White）領銜攻勢，他飆出全場最高的30分，替補出發的普理查德（Payton Pritchard）也貢獻19分。雙槍之一布朗（Jaylen Brown）則在缺席例行賽最後3場後強勢回歸攻下16分，並在開局短時間內展現防守與切入能力，迅速找到比賽節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管上半場波士頓三分手感低迷，15投僅7中，還被魔術打出25比12的攻勢，在中場前反以48比49落後，不過他們第3節回神拉出30比18的猛烈反擊，徹底扭轉戰局，末節最多曾將分差擴大至19分，最終穩穩收下勝利。

▲▼塞爾提克坦圖、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克懷特（左）飆出30分，一哥坦圖（右）手腕受傷引發關注。（圖／達志影像／美聯社）

不過比賽剩下8分28秒，發生了讓綠衫軍略感不安的意外插曲，一哥坦圖在一次上籃過程中遭魔術射手波普（Kentavious Caldwell-Pope）犯規，對方打中他的右手肘，導致他重摔在地、手腕著地，裁判回看後將此犯規升級為1級惡意犯規（Flagrant 1）。

▲▼塞爾提克坦圖、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克第3節大逆襲，後來居上輕取魔術。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖雖未能把握罰球，但之後堅持繼續比賽，並很快投進個人全場首記三分球，暫時消除傷勢疑慮。他最終繳出17分、14籃板的雙十數據，直到比賽最後兩分鐘才與其他主力一起退場休息，但他曾在板凳席上多次伸展右手腕，引發擔憂。

魔術方面，狀元班凱羅（Paolo Banchero）繳出36分、11籃板的亮眼表現；華格納（Franz Wagner）亦有23分進帳。然而全場15次失誤讓塞爾提克轉換成24分，成為致命敗因。雖然魔術防守在上半場曾一度發揮成效，仍無法與塞爾提克的火力與防守深度抗衡。

▲▼塞爾提克坦圖、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖遭魔術波普惡意犯規。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克魔術坦圖

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

幸運球迷中場「奇蹟一投」　雲豹主場贏台北-洛杉磯雙人來回機票

幸運球迷中場「奇蹟一投」　雲豹主場贏台北-洛杉磯雙人來回機票

「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟主題日史上最高

「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟主題日史上最高

主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

罕見劇本！「再見投手犯規」奪冠　台中市代表LLB出征韓國

罕見劇本！「再見投手犯規」奪冠　台中市代表LLB出征韓國

「邱森萬」邱子軒轟本季新高24分　海神28分大破雲豹主場

「邱森萬」邱子軒轟本季新高24分　海神28分大破雲豹主場

台鋼二軍雙轟！ 陳世嘉再見安打氣走兄弟　陳暐皓罕見1局3球奪勝

台鋼二軍雙轟！ 陳世嘉再見安打氣走兄弟　陳暐皓罕見1局3球奪勝

當爸太興奮？大谷首戰沒安打 羅伯斯笑祝打出「人生第一球」

當爸太興奮？大谷首戰沒安打 羅伯斯笑祝打出「人生第一球」

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

熱門新聞

大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

幸運球迷中場「奇蹟一投」　雲豹主場贏台北-洛杉磯雙人來回機票

「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟主題日史上最高

主場遭灰狼狂電22分　詹姆斯：G2沒有任何藉口

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷歸隊爆歡呼！保送助道奇完封

2大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場

3季後賽G1史上最大分差！雷霆狂勝51分

4雲豹迷奇蹟一投　贏台美雙人來回機票

5「蠟筆小新」聯名商品賣破3千5百萬　兄弟史上最高

最新新聞

1無安打夢碎！洋基投手遭記錄員改判

2塞爾提克輕取魔術　坦圖摔到手腕引擔憂

3釀酒人單場9盜寫隊史新猷！

4季後賽G1史上最大分差！雷霆狂勝51分

5太嗨？羅伯斯恭喜大谷打出人生第一球

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366