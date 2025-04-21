塞爾提克季後賽首戰輕取魔術　一哥坦圖遭惡犯摔到右手腕引擔憂

Kentavious Caldwell-Pope was given a flagrant foul 1 for this play on Jayson Tatum. pic.twitter.com/g2xnIzkuTm — ESPN (@espn) April 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍波士頓塞爾提克今（21）日在主場迎來季後賽首戰，雖一度在上半場受到奧蘭多魔術壓制，但第3節打出30對18的大逆襲，最終以103比86大勝17分，取得開門紅。不過，當家一哥坦圖（Jayson Tatum）末節一度重摔、手腕著地，引發擔憂。

DERRICK WHITE LEADS BOSTON TO GAME 1 VICTORY!



☘️ 30 points

☘️ 7 3PM

☘️ 4 rebounds

☘️ 2 blocks#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/hsBCCuWnLv — NBA (@NBA) April 20, 2025

此役綠衫軍由懷特（Derrick White）領銜攻勢，他飆出全場最高的30分，替補出發的普理查德（Payton Pritchard）也貢獻19分。雙槍之一布朗（Jaylen Brown）則在缺席例行賽最後3場後強勢回歸攻下16分，並在開局短時間內展現防守與切入能力，迅速找到比賽節奏。

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儘管上半場波士頓三分手感低迷，15投僅7中，還被魔術打出25比12的攻勢，在中場前反以48比49落後，不過他們第3節回神拉出30比18的猛烈反擊，徹底扭轉戰局，末節最多曾將分差擴大至19分，最終穩穩收下勝利。

▲塞爾提克懷特（左）飆出30分，一哥坦圖（右）手腕受傷引發關注。（圖／達志影像／美聯社）

不過比賽剩下8分28秒，發生了讓綠衫軍略感不安的意外插曲，一哥坦圖在一次上籃過程中遭魔術射手波普（Kentavious Caldwell-Pope）犯規，對方打中他的右手肘，導致他重摔在地、手腕著地，裁判回看後將此犯規升級為1級惡意犯規（Flagrant 1）。

▲塞爾提克第3節大逆襲，後來居上輕取魔術。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖雖未能把握罰球，但之後堅持繼續比賽，並很快投進個人全場首記三分球，暫時消除傷勢疑慮。他最終繳出17分、14籃板的雙十數據，直到比賽最後兩分鐘才與其他主力一起退場休息，但他曾在板凳席上多次伸展右手腕，引發擔憂。

魔術方面，狀元班凱羅（Paolo Banchero）繳出36分、11籃板的亮眼表現；華格納（Franz Wagner）亦有23分進帳。然而全場15次失誤讓塞爾提克轉換成24分，成為致命敗因。雖然魔術防守在上半場曾一度發揮成效，仍無法與塞爾提克的火力與防守深度抗衡。

▲塞爾提克一哥坦圖遭魔術波普惡意犯規。（圖／達志影像／美聯社）