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大谷回來了！迎接愛女誕生後重返球場 擔任「第一棒指定打擊」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）


記者王真魚／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平在迎接人生重大時刻——女兒誕生後，於美國時間4月20日（台灣時間21日）正式從「陪產假名單」中歸隊，並對德州遊騎之役擔任「第一棒指定打擊（DH）」，宣告強勢回歸。

為了陪伴妻子田中真美子迎接第一個孩子的誕生，大谷於19日暫時離隊進入陪產假名單，缺席兩場比賽。20日，他透過Instagram發文報喜，表示女兒平安誕生，感謝妻子、球隊、球迷以及醫療團隊的支持。他在貼文中寫道，「謝謝妳讓我們成為世界上最幸福的父母。」並附上夫妻倆雙手輕觸女兒小腳的溫馨合照。

球團為了讓大谷回歸，已將外野手羅薩里奧（Eddie Rosario）指定讓渡（DFA），藉此騰出空間。

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比賽當天，大谷一現身球隊休息室，立刻引來隊友們的熱烈祝福。山本由伸、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）等人紛紛前來擁抱擊掌，捕手巴恩斯（Austin Barnes）更高呼：「爸爸翔平！恭喜！」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts)也在賽前表示，「很高興他回來了，我們傳了訊息，他看起來非常開心。寶寶健康平安，這真是一件美好的事。」

大谷本季出賽20場，打擊率.288，累計6支全壘打、8分打點、5次盜壘，OPS為0.930，表現穩定。雖然尚未回到投手丘，但球迷與球團都對他本季的雙重貢獻寄予厚望。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊陪產假神回歸家庭幸福

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