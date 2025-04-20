台鋼二軍雙轟！ 陳世嘉再見安打氣走兄弟　陳暐皓罕見1局3球奪勝

▲胡冠俞二軍開轟。（圖／球迷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍今（20日）在亞太副場棒球場交手，由中信兄弟二軍對戰台鋼雄鷹二軍，兩隊一路拉鋸鏖戰，最終台鋼靠著陳世嘉延長賽敲出再見安打，以4比3險勝中信兄弟，拿下精彩勝利。

胡冠俞開賽即成為台鋼攻擊要角，2局下他擊出中外野方向全壘打，先馳得點為球隊開張。4局下，他在得點圈機會時，掃出左外野滾地安打，送回三壘的高聖恩，個人單場第2分打點進帳。

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兄弟二軍5局上靠著林志綱保送、許庭綸內野安打、林書逸保送攻佔滿壘，岳政華選到保送擠回1分。

6局下，台鋼再度靠著高聖恩的火力發揮，他將球掃向左外野，形成陽春全壘打，再添1分，幫助球隊擴大3比1領先。

不過中信兄弟不輕言放棄，9局上繼續展開反攻，黃鈞聲、楊祥禾連續安打開路，第4棒林志綱擊出內野滾地球趁傳上壘，三壘跑者林瑞鈞回本壘得分；接著岳政華被觸身球擊中，比數扳平，進入延長賽。

10局下，台鋼第4棒陳世嘉成為英雄，他擊出右外野方向安打，三壘上的胡冠俞衝回本壘，成功跑回致勝分，台鋼雄鷹就此以4比3氣走中信兄弟。

此役勝投由後援1局的陳暐皓拿下。他僅用了3球即完成任務，全部為好球，分別讓黃鈞麟、林瑞鈞、楊祥禾擊出飛球出局，穩穩守住局面，收下本季第1勝。

胡冠俞開轟、雙安貢獻2打點、2得分，高聖恩同樣敲2安打，也包含轟，貢獻1打點、2得分。