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罕見劇本！「再見投手犯規」奪冠　台中市代表LLB出征韓國

▲臺中市中山國中代表台灣出戰LLB亞太賽。（圖／主辦單位提供）

▲臺中市中山國中代表台灣出戰LLB亞太賽。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

114年萬士益冷氣盃全國青少棒錦標賽冠軍出爐，臺中市中山國中在一場戲劇化的比賽中，最終以4：3擊敗新北市二重國中，獲得LLB臺灣區代表權，將於6月前往南韓參加亞太暨中東區賽事。

新北市在2局上率先得分，周子淵與黃竑鈞的安打讓球隊以1：0領先。新北市先發投手戴嘉佑在前4局壓制對手，臺中市直到5局下才找到突破點，羅宇彥敲出團隊首安，廖丞皓內野安打串聯，廖承恩一擊逆轉比分。

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臺中市在6局下追加1分，但7局上2出局後，新北市王聖穰的2分打點安打將比分追平。7局下，臺中市用2支安打展開反擊，雖然三壘跑者盜本壘被逮到，但新北市投手鄭翊廷被裁判認定投手犯規，臺中市因此獲得再見分。

臺中市帶回隊史第10冠，總教練藍文權賽後提醒球員不要因表現不好而情緒波動。先發投手葉壘在6局上投出觸身球後退場，接替的廖承恩完成後面2局任務，雖然7局上沒能順利關門，但最後幸運收到勝投，並獲選為本屆MVP。

羅宇彥在6局上本壘完成觸殺，賽後表示對自己的表現滿意，期待即將到來的首次出國比賽。

這是中山國中第3度在LLB選拔賽奪冠，二重國中則是3度在最終戰屈居亞軍。

關鍵字： 青少棒臺中中山國中冠軍LLB

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