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對投手犯規有疑惑　霸鉧德抱寶寶受訪：狀況好遇雨很可惜

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿20日迎戰統一獅，桃猿洋投霸鉧德先發投到第4局時出現投手犯規，又因暴投而失分，不過他賽後仍認為自己的狀況不錯。

4局上1出局後，潘傑楷與林子豪接連敲安，此時霸鉧德出現投手犯規，讓跑者攻佔二、三壘，隨後一記暴投，獅隊攻下全場第一分。就在此時，比賽因雨勢過大而被迫暫停。

霸鉧德表示：「感覺其實很好，開局雖然有點緊張，但之後狀況不錯。下雨是一種突發狀況，不太幸運，但我會準備好下一場比賽。」

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▲桃猿洋投霸鉧德。（圖／樂天桃猿提供）

▲桃猿洋投霸鉧德。（圖／樂天桃猿提供）

至於投手犯規的爭議，霸鉧德坦言：「這是我第一次遇到這種情況，當下有點不理解。因為從下雨開始，我就是這樣投球的，為什麼在壘上有第三位跑者時才被判犯規？總之，下次不會再犯。」

桃園球場在第4局開始下雨，直到霸鉧德失分後才暫停比賽，對於喊停的時機點，他表示：「當時握球真的不太穩，剛好在失分後喊停，時機上還算剛好。」

霸鉧德在2局上時也曾面臨失誤考驗，當時出現兩次守備失誤讓對手攻佔得點圈，但他靠三振化解危機。他說：「自己有失誤、隊友也有失誤，但大家互相幫助，努力擺脫困境。」

霸鉧德前一戰是在4月4日對上台鋼雄鷹，先發5.2局失2分後被下放二軍，直到本場才回歸一軍。他說：「這兩週在二軍調整得很好，今天感覺非常好，只是可惜遇到下雨。」

確定因雨延賽後，馬上轉換為「爸爸模式」，帶著兒子「JB」逛球場，與隊友互動，談到目前與家人一起在台灣生活，霸鉧德坦言：「到目前為止都很好，球迷很親切。雖然之前有因食物引發健康問題，但現在已經沒問題，整體而言都很適應。」

▲霸姆德與他的兒子JB。（圖／記者楊舒帆攝）

▲霸姆德與他的兒子JB。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 棒球樂天桃猿霸鉧德投手暴雨影音

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