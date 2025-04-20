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19歲最年輕救援成功！桃猿賴胤豪二軍投得掙扎　曝冬盟重生關鍵

▲賴胤豪。（圖／樂天桃猿提供）

▲賴胤豪。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

去年一軍初登板的賴胤豪就扛下終結者角色，並以19歲9天創中職最年輕救援成功，不過短暫待在一軍後便降至二軍，且未再回到一軍。休季期間，他透過冬季聯盟吸取經驗，本季初登板就繳出好表現，18日對統一獅投1局三上三下。

賴胤豪去年在一軍開季時，適逢桃園主場整修，因此直到今年才首度在主場亮相。他表示：「很亢奮，主場對我來說比較陌生，但又很像自己的家。球迷很多，也讓我更放得開。」

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賴胤豪去年僅在一軍出賽4場，還曾短暫擔任終結者角色，但很快就被降至二軍。他回顧生涯第一個球季，是一段大起大落的經歷，「過去沒在二軍比賽過，心態上會畏懼打者。遇到資深打者時，容易被設定球路，保送也變多。」

二軍投手教練川岸強給予他不少建議。賴胤豪指出：「一開始投球比較沒有想法，教練希望我能從先發投手的角度思考，如何以最快方式解決打者，這也讓我理解不同球種可以當作決勝球。」他甚至在二軍先發了3場比賽，目的就是學習更多投球策略。他說：「試著用最簡單的方式吃局數，這對我幫助很大。」

然而，最大的轉折點是在冬季聯盟。賴胤豪說：「那裡可以看到很多不同隊的球員，包括剛進職棒的選手，他們都很有企圖心。例如統一獅的林易霆、鍾允華，尤其鍾允華的直球很不錯，滑球也很犀利，不害怕打者，我很欣賞他們的控球能力。」

樂天桃猿牛棚目前呈現良性競爭狀態，包含剛轉隊的呂詠臻與回歸一軍的朱承洋。賴胤豪說：「和他們一起打熱身賽時，就覺得他們真的很厲害，這真的是良性的競爭。」

關鍵字： 賴胤豪樂天桃猿一軍二軍投手

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