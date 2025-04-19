10天沒上班照敲2長打！胡金龍曝燒聲了：小感冒

▲胡金龍 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

睽違10天重返先發，統一獅「老將」胡金龍依舊火燙，今日對樂天桃猿之戰，擔任第4棒指定打擊前兩打席連敲二壘安打，兩度送回隊長陳傑憲，單場包辦2打點，率隊以3比0完封對手，收下近期4連勝。

胡金龍賽後談笑風生，提到自己最近感冒聲音沙啞，「有點燒聲啦，其實是小感冒，不過OK！」雖然休息10天才再度上場，他卻沒有絲毫生疏，「每天都有在準備，沒下場也會跟打擊教練討論，保持比賽感覺。」

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許久沒上場依舊能夠保持手感，胡金龍強調，主要還是策略擬定，「結果沒辦法控制，但進到我的好球帶就盡量攻擊。」他也笑說，「不要想太多，已經很少上去打了，想太多也沒有用。今年就當作享受棒球，畢竟是最後一年了。」

胡金龍上一次出賽已是4月8日對台鋼雄鷹之戰，這場相隔10天再上場，首打席就掃出二壘長打送回陳傑憲，第4局又補上一支幾乎複製貼上的二壘安打，同樣又送陳傑憲回本壘得分。球隊攻下3分，就有2分由他帶回。

對於連2打席掃出二壘長打，胡金龍謙虛表示，「剛好都打到失投球，就照自己策略走。」第3打席則被左外野余德龍接殺的漂亮飛球，他直言，「德龍守備真的很好，沒辦法。」

對於明天午場比賽是否有機會繼續「上班」，他說，「應該有啦，其他先發（打者）可能身體比較疲勞，我會做好準備。」

此戰新洋投飛力獅的初登板飆10K無失分，胡金龍給出高度肯定，「他真的投得很好，沒有讓傷害擴大，我們打起來比較順手，壓力就沒那麼大，第一場表現成這樣滿不錯的。」

今年是胡金龍最後一季，他的表現讓球迷大喊不要退，也有球迷開玩笑稱，」想避免傷害最安全的做法就是保送胡金龍」，對此他也妙回，「我們後面還有打者啊，安可還沒出現呢！」