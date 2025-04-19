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飛力獅初登板飆首見紀錄！髒辮造型搶眼　布雷克：小心夏天喔

▲▼ 飛力獅 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅飛力獅 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅今（19日）開箱新洋投飛力獅，初登板對戰樂天桃猿就繳出震撼全場的表現，主投7局僅被敲3支安打，狂飆10次三振，無四死、無失分，幫助統一以3比0完封對手，搶下近期4連勝。

飛力獅這場好投也讓他寫下歷史紀錄，成為中職史上首位生涯初登板投滿至少7局、投出10次三振，且無四死、無失分的投手。過去達成類似數據的投手僅有涂鴻欽（1990）、阿坡里那（1995）、養父鐵（2001），但三人皆有保送紀錄。

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賽後受訪，飛力獅臉上滿是喜悅，直呼：「真的很開心！最想感謝上帝，還有支持我的隊友，今天大家都很棒。」
對於比賽策略，他表示自己並未特別做什麼調整，「就是盡量攻擊打者，搶下第一顆好球，讓自己保持節奏，展現出最好的投球內容。」

雖然在二軍出賽的三振數並不算高，今天一軍首戰就飆出雙位數三振，飛力獅表示，「主要就是照著策略投，攻擊好球帶，讓對手自己出棒。」這也是他對台灣打者的觀察，「他們確實蠻積極出棒的，想辦法率先搶到好球，丟給對方打，看來有收到效果。」

與布雷克、梅賽斯接力繳出優質先發？飛力獅強調，專注在自己能控制的部分，「相信自己的球路，投出好內容就對了。」

飛力獅今年35歲，曾在大聯盟效力小熊與天使，累積104場出賽（含24場先發），拿下15勝8敗、防禦率4.66的成績。2022年起轉戰韓職韓華鷹，去年成績為3勝5敗、防禦率6.27。

除了好投表現，他的招牌髒辮造型也成為場上焦點。對於台灣炎熱天氣是否會帶來影響？飛力獅笑說，「是有和布雷克討論過，他有叫我小心喔，台灣夏天真的會很熱。」有考慮到時把頭髮剪掉嗎？他瞪大眼睛連忙搖頭，「不會啦，可能就綁起來！」

值得一提的是，飛力獅在美職時與台鋼雄鷹王躍霖、樂天桃猿曾仁和當過隊友，更與大谷翔平在天使隊有過同隊經歷。他回憶，「雖然沒有特別私交，但有聊過幾次，他是一個非常專注且自律的人，這也是為什麼他是大谷翔平，完全合理。」

關鍵字： 中職統一獅飛力獅洋投中職

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