林立原列每日觀察！評估後下二軍　古久保：傷勢比想像中嚴重



記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天賽前球員異動，五冠王林立因昨日跑壘扭到腳下二軍，總教練古久保健二表示，主要是受傷程度比想像嚴重一點，短時間應該無法恢復，希望他能透過這10天好好休養。

林立目前以0.396打擊率、21安、4轟、4盜、15打點暫居打擊五冠王；昨天在4局盜壘時不慎左腳受傷，雖一度治療後回到場上，不過下半局退場休息。球團當時回報，「左腳踝扭到，冰敷治療、持續觀察中。」

古久保健二今天賽前一開始受訪透露，把林立列入在每日觀察名單，「今天是沒辦法上場的狀態。」但與林立溝通討論後，決定先讓他下二軍。

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「主要是受傷程度比想像嚴重一點。」古久保健二解釋把他下放二軍的考量，「看起來不是三天就會好的情況。」

當時與林立討論許久，古久保坦言，「阿立本來就是那種不是受一點小傷就想休息的選手，他自我要求非常高，下場就是會盡100趴，我們也會希望他恢復到100趴的狀態再回到場上。」

「當然這10天，我們也沒辦法確定是否能夠期滿後就能回到一軍。」古久保健二表示，保險起見，會再安排林立到醫院進一步精密檢查，「在他缺陣期間，希望全隊都要去cover，不要說是特定哪幾位，除了頂替的右外野，休息室的大家都很重要。」

談到昨天的狀況，林立也有些自責，「或許是我太固執（跑壘），後面傷停太久，也讓投手有喘息空間。」至於自己的傷況，他樂觀表示，「我腳還在啊！」

接下來10天，林立將專注休養，面對這段時間將缺陣，他強調，「棒球是9個人在比的，加DH是10個。」隨即開玩笑稱，「或許沒有我，球隊搞不好贏！」

▲樂天桃猿林立 。（圖／樂天桃猿提供）