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鄭宗哲回歸3A首戰3安猛打領勝　莊陳仲敖5局飆8K仍吞敗

▲▼ 鄭宗哲 。（圖／路透）

▲鄭宗哲 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

台灣旅美好手鄭宗哲回到3A的首場比賽，火力全開，展現強烈企圖心。在今日對老虎3A的比賽中擔任先發游擊手、打第9棒，他單場繳出3安猛打賞表現，最終球隊在11局下由Matt Gorski擊出再見安打，幫助海盜3A以5：4驚險勝出。

鄭宗哲在第3局、第7局和第9局分別擊出三壘滾地一壘安打與兩支中外野平飛一壘安打，單場3安打表現亮眼。此外，他在第7局成功盜上二壘，但嘗試盜三壘時失敗。

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日前結束短暫的10天大聯盟初體驗，鄭宗哲期間出賽3場，7打數無安打、吞下3次三振，尚未敲出大聯盟首安。

同一天，運動家莊陳仲敖則在2A賽場上迎來本季第3場先發，對戰休士頓太空人2A主投5局，用球88球（61好球、27壞球），被敲7支安打（含2支二壘安打與1發全壘打），失5分皆為自責分，投出8次三振、1次保送與1次觸身球。終場球隊以1：5吞敗，莊陳仲敖也苦吞本季第3敗，目前防禦率為8.79。

莊陳仲敖表現不俗第一局只用了7球就三上三下，還有一球界外全壘打經挑戰改判；但第二局開始遭遇亂流，連續被擊出長打，其中被Ryan Johnson轟出一發3分砲；第三局又在兩出局後連續被4名打者上壘，所幸第四與第五局連續抓下7個出局數止血。

這場比賽是他本季第2次與捕手林家正搭配。林家正先發9棒，3打數無安打，打擊率0.063。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝

關鍵字： 鄭宗哲台灣選手海盜3A莊陳仲敖美國棒球

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