「他x的差太多！」比賽中發文嗆裁判　洋基齊森姆遭禁賽+罰款

Jazz Chisholm Jr. got ejected in the T7th for arguing a strike call and immediately took it to X which this tweet following his ejection. This dudes a menace #JazzChisholmJr #RepBX pic.twitter.com/K9S5ky9bbk — Yankee Source (@yankee_source) April 18, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）宣布，紐約洋基內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）於比賽中違規使用社群媒體並發文批評裁判，對其處以一場禁賽並處以未公開金額的罰款。

事件發生在周四晚間（美國時間）洋基對光芒的比賽中。齊森姆在第7局因對主審培根（John Bacon）一顆滿球數的低球判三振表示不滿而遭驅逐出場。退場數分鐘後，他在社群平台X（前Twitter）上發文：「根本他x的差太多!」，但不久後即刪除貼文。

齊森姆賽後坦承自己失控，「我當下不覺得有什麼話是值得被趕出去的，但後來回想可能有吧。我是一個很有競爭心的人，當我覺得我有理，對方卻講些我無法接受的話，我會情緒激動。」 他也自責表示，「我失控了，失去冷靜，我必須變得更成熟。老實說，我對自己這樣失控很生氣。」

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大聯盟場上事務資深副總裁希爾（Michael Hill）周五表示，此次懲處是基於齊森姆的整體行為表現，包含違反MLB球員社群媒體規定。

根據MLB規定，比賽期間禁止使用電子設備，且社群媒體政策明確禁止球員「發布質疑裁判公正性或貶低裁判內容的訊息」。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，齊森姆將提出上訴，因此仍在周五對光芒的比賽中擔任先發第5棒二壘手。

▲齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）