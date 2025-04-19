小熊史詩級逆轉秀！教頭直呼太狂：一局掉10分還能贏…

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Carson Kelly hits his second homer of the game ???? pic.twitter.com/taWb5GhzaO — MLB (@MLB) April 18, 2025

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊與亞利桑那響尾蛇19日上演一場火力對決，小熊終場以13比11險勝，兩隊在第七、八兩局合計攻下21分，寫下歷史紀錄。根據ESPN統計，這是大聯盟史上首次有兩隊在9局制比賽中自7局後各得至少10分。

小熊此役由凱利（Carson Kelly）單場雙響砲領軍，哈普（Ian Happ）轟出滿貫砲，鈴木誠也與塔克（Kyle Tucker）也分別開轟。小熊在第8局灌進6分，成功逆轉戰局。

此戰高潮迭起，小熊原以7比1領先，但第8局風雲變色，響尾蛇靠蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）滿貫砲、葛瑞查克（Randal Grichuk）兩分打點安打及古力歐（Lourdes Gurriel Jr.）三分砲，一舉反超為11比7。

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不過小熊隨即在8局下還以顏色，凱利擊出三分砲追回差距，塔克與鈴木誠也相繼開轟，最終以13比11逆轉勝出。終結者普萊斯利（Ryan Pressly）成功守成，為球隊守下勝利。

小熊總教練康索（Craig Counsell）賽後笑說，「這真的是場瘋狂的比賽。我們一局掉10分還能贏，真的很狂，這場比賽證明27個出局數還沒結束，一切都有可能發生。」

根據ESPN統計，響尾蛇成為近50年來僅第三支在單場比賽中曾出現單局10分卻最終輸球的球隊。 此役小熊先發投手瑞（Colin Rea）投出本季最長的4又2/3局，被敲5安、失1分，送出5K無保送。響尾蛇方面，2021年賽揚獎得主巴恩斯（Corbin Burnes）先發6局失2分，無緣勝投。

▲凱利（Carson Kelly）。（圖／達志影像／美聯社）