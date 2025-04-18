索蘭克致勝罰球　熱刺1比0險勝法蘭克福挺進歐霸4強

▲▼索蘭克（Dominic Solanke）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間18日凌晨3點，歐足總歐洲聯賽8強次回合由英超勁旅熱刺客場會師德甲前段班法蘭克福，熱刺在上半場憑藉著索蘭克（Dominic Solanke）罰進致勝罰球的帶動下，1比0戰勝法蘭克福，兩回合計2比1晉級歐霸4強。

Tottenham Hotspur reach the semi-finals of the Europa League after beating Eintracht Frankfurt 1-0 in Germany and 2-1 on aggregate.



Dominic Solanke scored for the first time in 12 games from the spot to book Ange Postecoglou's side a place in the last four.#UEL pic.twitter.com/AqiYsicRlK [廣告]請繼續往下閱讀... April 17, 2025

開賽德意志公園主場氣氛震耳欲聾，法蘭克福快速掌握主動權，比賽前段巴霍亞（Jean Bahoya）與格策（Mario Götze）的射門皆被熱刺門將維卡里奧（Guglielmo Vicario）擋下；第39分鐘熱刺羅梅羅（Cristian Romero）送出一記漂亮挑傳，接應的麥迪遜（James Maddison）用頭一頂將球朝球門方向送去，不料卻與法蘭克福守門員桑托斯（Kauã Santos）猛烈相撞，主裁判使用VAR後最終給予熱刺點球機會，主將索蘭克將球罰向球門中央成功破網，熱刺1比0先馳得點。

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下半場主場法蘭克福積極進攻挽回劣勢，查伊比（Farès Chaïbi）在25碼外主罰自由球，但球稍稍偏出球柱；比賽後段法蘭克福持續猛攻，查伊比的近射被維卡里奧撲出，隨後克里斯滕森（Kristensen）頂出一記彈地球但擦柱而出，接著克里斯騰森在另一波傳中再度無人盯防，無奈還是無功而返，最終熱刺就以1比0（總比分2比1）擊退法蘭克福，晉級歐霸4強。

「我對很多方面都感到滿意，非常為球員們感到驕傲，」熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）賽後受訪時說道，「作客比賽、八強對上這麼強的對手，你就知道我們必須非常努力、非常有紀律，還得進球，我們也得展現我們的實力，整體來說，他們每個人都表現得非常出色，我真的很驕傲，在這麼重要的比賽裡，他們拿出了表現，也讓我們挺進四強，我認為兩回合下來，我們是值得晉級的，其實首回合就可以解決戰局，但我們證明了我們配得上晉級四強。」