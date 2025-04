索蘭克致勝罰球　熱刺1比0險勝法蘭克福挺進歐霸4強

▲▼索蘭克(Dominic Solanke)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間18日凌晨3點,歐足總歐洲聯賽8強次回合由英超勁旅熱刺客場會師德甲前段班法蘭克福,熱刺在上半場憑藉著索蘭克(Dominic Solanke)罰進致勝罰球的帶動下,1比0戰勝法蘭克福,兩回合計2比1晉級歐霸4強。

Tottenham Hotspur reach the semi-finals of the Europa League after beating Eintracht Frankfurt 1-0 in Germany and 2-1 on aggregate.



Dominic Solanke scored for the first time in 12 games from the spot to book Ange Postecoglou's side a place in the last four.#UEL pic.twitter.com/AqiYsicRlK