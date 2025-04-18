卡總拍桌後PLG總冠軍戰賽程改了　G6可能破天荒「橘海變藍天」

▲卡米諾斯日前針對總冠軍賽程有所抱怨，聯盟今日公布最新版本賽程。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+之前公布的總冠軍戰賽程版本，引發例行賽龍頭桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）高分貝抨擊，甚至怒拍桌。PLG今日公布調整後的賽程，無論對戰組合為何，總冠軍賽都將於5月5日開打，領航猿也都將擁有第1、2、5、7戰的主場優勢。牽一髮動全局的棘手場館問題，經聯盟與球團協商取得最大共識，總冠軍對戰組合若是「桃園璞園領航猿vs.臺北富邦勇士」，第5戰起皆在桃園巨蛋進行。

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▲▼PLG公布調整後的總冠軍戰賽程。（圖／PLG提供）

以下為PLG完整聲明：



P. LEAGUE+ 今日（04/18）公佈2024-25球季總冠軍賽時間及賽程的調整，無論對戰組合為何，總冠軍賽都將於05/05開打，桃園璞園領航猿也都將擁有第1、2、5、7戰的主場優勢。先前牽一髮動全局的棘手場館問題，經聯盟與球團協商取得最大共識，總冠軍對戰組合若是「桃園璞園領航猿vs.臺北富邦勇士」，第5戰起皆在桃園巨蛋進行。

在先前公佈賽程之後，聯盟和勇士、領航猿球團三方即持續協調溝通，希望能優化賽程，帶給球迷更好的比賽體驗。經過多日的努力總算迎來好消息，總冠軍賽若是領航猿vs.勇士，總冠軍賽首戰將調整於05/05在桃園巨蛋開打，領航猿將有第1、2、5、7戰的主場優勢。

另外，因雙北世壯運賽程，第4戰（05/14）之後勇士無法再使用臺北和平籃球館主場，第6戰（05/19）主場勢必另覓替代場館進行。在替代場館難尋且場佈工程浩大情況下，最後經聯盟和勇士、領航猿球團達成共識，勇士球團願意挑戰「橘海變藍天」，桃園巨蛋原地華麗變身，將第6戰打造成勇士主場，也為這個組合的總冠軍賽增添更多討論話題。

同時，為確保領航猿在打總冠軍賽之際，仍能保持最佳狀態出戰BCL Asia東亞資格賽，這個組合的第3戰（05/10）將提早於當天14:30開打，讓領航猿有更多時間進行移動。

而為了讓球迷朋友可以在平日更無負擔地親身體驗總冠軍賽，由北區球隊對戰的這個組合平日賽程，也就是第1、2、4、6、7戰於桃園巨蛋的比賽將延後至當天19:30開打，讓球迷朋友下班之後仍能好整以暇前往球場，親身感受總冠軍賽的刺激與感動。

至於總冠軍賽若是領航猿vs.獵鷹，比賽日期與賽程仍和之前一樣，平日賽程仍維持當天19:00開打以利南部球迷及獵鷹賽後往返、假日賽程仍維持當天17:00開打，而獵鷹的主場也將重回臺南國立成功大學。

